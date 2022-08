Das letzte Aufgebot schlägt sich achtbar

Von: Nico Bauer

Nichts zu holen für ersatzgeschwächte Hallbergmooser: Maurice David, Simon Werner und David Lucksch mussten sich bei den kleinen Löwen mit 0:2 geschlagen geben. © Riedel

Bayernliga: Stark ersatzgeschwächte Hallbergmooser unterliegt bei der Löwen-Reserve mit 0:2 und verkaufen sich dabei noch recht achtbar.

Hallbergmoos – Man war darauf vorbereitet, an diesem Tag nur bedingt konkurrenzfähig zu sein. Deshalb kam die 0:2 (0:0)-Niederlage des VfB Hallbergmoos beim TSV 1860 München II nicht überraschend.

Eine Halbzeit lang konnte der Bayernligist mit seinem allerletzten Aufgebot mithalten, über 90 Minuten war aber nicht mehr drin. Die Hallberger hatten auf der Bank einen Ersatztorwart und zwei Feldspieler sitzen. Trainer Matthias Strohmaier stand nur pro forma auf der kleinsten Kaderliste der Bayernliga. „Wir wussten schon vor dem Spiel, dass wir an diesem Tag nichts nachlegen können“, sagte Strohmaier später. Deshalb ging es darum, sich maximal achtbar zu verkaufen. Schließlich fehlten auf dem Platz Führungsspieler wie Andreas Kostorz, Andreas Giglberger oder Strohmaier, die mit ihrer Präsenz und als Taktgeber nicht ersetzt werden konnten.

Anfangs mit Mut nach vorne

In der ersten halben Stunde spielten die Hallbergmooser mutig, suchten das Heil in der Flucht nach vorne. In Person von Moritz Mühlrath, Fabian Czech und Simon Werner kamen sie zu drei richtig guten Chancen. Eine Führung nach einer halben Stunde wäre durchaus verdient gewesen – das war auch der Plan. Strohmaier wollte den Junglöwen mit einem Rückstand Stress machen.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hallbergmooser nichts mehr entgegenzusetzen und machten auch die Fehler, mit denen man auf die Verliererstraße geriet. Beim ersten Tor der 60er durch Noah Feil (51.) standen die Gäste schlecht geordnet und machten es dem Gegner nicht wirklich schwer. Dann folgte noch das zweite Tor nach einer Ecke (75.) – gleichzeitig die Entscheidung in diesem Spiel.

Gegentore fallen zu einfach

Strohmaier ärgerte sich nicht über die Tore und die Niederlage an sich, sondern die wieder einmal zu einfache Entstehung: „Es passiert zu oft, dass der Gegner gegen uns nichts Besonderes tun oder die Chance herausspielen muss. Außerdem sind drei Standardtore nach fünf Spielen zu viel.“ In der zweiten Hälfte konnten die jungen Löwen die drei Punkte sicher nach Hause spielen, schon nach der Führung war selbst ein Lucky Punch aus dem Nichts fast undenkbar. Körperlich und läuferisch konnte der VfB nicht Paroli bieten gegen eine Mannschaft, die auch eher zur oberen Tabellenhälfte der Liga gehörten dürfte.

Direkt nach dem Spiel ging der Blick dann auch gleich wieder nach vorne auf das Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining (Dienstag, 19.30 Uhr). Nach aktuellen Wasserstandsmeldungen dürften dann wieder einige Spieler in das Aufgebot zurückkehren und einen konkurrenzfähigeren VfB Hallbergmoos möglich machen. Strohmaier sieht einen wachsenden Druck, es besteht die Gefahr, in der Englischen Woche wieder nach ganz hinten durchgereicht zu werden. Eine Aufholjagd und eine Abstiegsrelegation möchte man sich diesmal ersparen.