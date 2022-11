„Das war sehr ärgerlich“ - Das nächste Negativerlebnis für den SE Freising

SEF-Co-Trainer Michael Schmid (li.) ärgert sich über die Niederlage gegen den SSV Eggenfelden. © Sven Leifer

Der SE Freising überwintert tief im Tabellenkeller. Ohne Spielertrainer Florian Bittner gab es beim SSV Eggenfelden nichts zu holen.

Freising – Sie werden froh sein, dass es endlich in die Winterpause geht. Auch im letzten Match vor der Auszeit gab es für die Fußballer des SE Freising nichts zu holen – beim SSV Eggenfelden unterlagen die Gelb-Schwarzen mit 0:1 (0:0). Damit überwintern die Lerchenfelder erstmals in der Landesliga Südost auf einem Abstiegsrelegationsplatz.

Die erste Hiobsbotschaft ereilte die Spieler des SE Freising bereits vor dem finalen Kick des Kalenderjahres: Aufgrund einer privaten Angelegenheit konnte Florian Bittner nicht mit nach Eggenfelden reisen, die Eintracht-Mannen mussten in diesem wichtigen Auswärtsspiel folglich ohne ihren Spielertrainer auskommen. Das Kommando übernahm deshalb Co-Spielertrainer Michael Schmid.

SSV Eggenfelden übernimmt nach dem Seitenwechsel gegen SE Freising das Kommando

Doch was das SEF-Urgestein während der ersten 45 Minuten auf dem Platz zu sehen bekam, dürfte ihm überhaupt nicht geschmeckt haben: Das Freisinger Team, merklich gehemmt durch die Negativerlebnisse der vergangenen Wochen, verlagerte sich überwiegend auf das Verteidigen und stand deswegen gegen die zuletzt ebenfalls schwächelnden Eggenfeldener recht tief. Die Platzherren hatten zwar mehr vom Spiel, ließen aber ihre wenigen guten Möglichkeiten, die zweifelsohne da waren, gegen verunsicherte Freisinger kläglich liegen. So ging es für den SEF mit einem Remis in die Kabine. Immerhin, ein Zähler wäre wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis gewesen angesichts der seit einem Monat andauernden Niederlagenserie in der Landesliga.

Nach dem Wechsel bekamen die 200 Zuschauer dann ein ganz anderes Spiel zu sehen. Nun bestimmten nicht die SSV-Fußballer die Partie, sondern die Gäste aus Freising. Die Domstädter wirkten jetzt frischer und aktiver, sie wollten mehr als nur den einen, zumindest halbwegs brauchbaren Zähler. Allerdings waren es fortan die Freisinger, die viel zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten umgingen.

„Das war sehr ärgerlich. Mit einem Punkt zumindest hätten wir locker heimfahren können.“

Und das sollte sich eine Viertelstunde vor Schluss rächen – am Ende standen die Lerchenfelder erneut mit leeren Händen da. Eggenfelden ging mit der einzigen Möglichkeit im zweiten Spielabschnitt in Führung: In der 77. Minute flankte ein SSV-Angreifer aus vollem Lauf heraus diagonal auf die rechte Seite. In der Freisinger Hintermannschaft stimmte die Zuordnung nicht – und so konnte Paul Angermeier unbedrängt zum 1:0-Siegtreffer einnetzen.

Zwar versuchte der SEF in der Schlussphase noch einmal alles, weil er offensiv aber auch dieses Mal viel zu harmlos blieb, reichte es letztlich für Eggenfelden zum zweiten Sieg gegen Freising in dieser Saison. Beim ersten Aufeinandertreffen Ende Juli in der Savoyer Au hatte der SSV den SEF gar mit 5:0 in die Schranken gewiesen. Co-Trainer Schmid war die Enttäuschung am Samstag anzuhören: „Das war sehr ärgerlich. Mit einem Punkt zumindest hätten wir locker heimfahren können.“ (MATTHIAS SPANRAD)