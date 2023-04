Das war‘s! Vatanspor Freising zieht seine Mannschaft aus der Kreisklasse zurück

Von: Nico Bauer

Ligaspielleiter Thomas Sievers war auf den Schritt von Vatanspor Freising vorbereitet. © Fuchs

Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende: Vatanspor Freising hat seine Mannschaft zurückgezogen. Dagegen ist die FVgg Gammelsdorf im Aufwind.

Landkreis – Das war es für Vatanspor Freising: Diese Woche hat der sieglose Tabellenletzte der Kreisklasse 3 seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Damit steht der erste Absteiger offiziell fest. Der Verein wird nun in der C-Klasse starten, sollte Vatanspor im Sommer wieder eine Mannschaft zusammenbringen. In Gammelsdorf stehen die Zeichen dagegen auf Aufschwung.

Die gut 15 Minuten bis zum Abbruch der Partie am vergangenen Sonntag in Zolling waren zugleich die letzten von Vatanspor Freising in der Saison 2022/23. Auch am Samstag für das Match gegen den TSV Eching II wäre es ein Kampf geworden, die Mindestzahl von sieben Spielern zusammenzubekommen. Ligaspielleiter Thomas Sievers kam mit dem Verein überein, dass finanziell wie sportlich der Rückzug in der laufenden Runde die beste Lösung ist. „Wir waren darauf vorbereitet, weil dieser Schritt bei Vatanspor bereits in der Winterpause Thema war.“

Ergebnisse der bisher absolvierten Spiele bleiben in der Wertung

Das hat zur Folge, dass ab sofort jedes Wochenende eine Mannschaft frei hat und allen Gegnern von Vatanspor drei Punkte gutgeschrieben werden. Allerdings bleiben die Ergebnisse der bisher absolvierten Matches bestehen. Das bedeutet auch, dass der im Abstiegskampf steckende SC Freising sich weiter ärgern muss, in der Hinrunde lediglich ein Remis gegen Vatanspor geholt zu haben.

In Gammelsdorf gibt es derzeit dagegen überhaupt keinen Grund, sich über irgendetwas zu ärgern: Der fulminante 4:3-Erfolg beim TSV Au war der vierte Sieg in Serie – und damit beträgt der Vorsprung der FVgg auf die Abstiegsrelegation drei Punkte. „Mich hat der Sieg in Au nicht überrascht“, betont Trainer Tobias Weinzierl. Nach einer 2:0-Führung lag sein Team mit 2:3 hinten, um am Ende noch mit 4:3 zu gewinnen. „Wir waren die bessere Mannschaft und sind derzeit einfach gut drauf“, erklärt der Coach und verweist darauf, dass man bei drei der vier jüngsten Siege Rückstände gedreht hat. Die Mannschaft hat Charakter und Moral gezeigt – und sie weiß, wie man sich nach Gegentoren wieder aufrichtet.

Gammelsdorf prüft den Primus

Am Samstag (15 Uhr) gastiert nun Tabellenführer SV Vötting in Gammelsdorf und darf sich auf ein hartes Stück Arbeit einstellen. „Wir konzentrieren uns nur auf uns“, sagt Weinzierl in dem Wissen, dass sein Team nach dem Coup in Au auch vor dem SVV keine Angst haben muss.

Beim knappen 1:0-Sieg der Vöttinger gegen Hörgertshausen wurde deutlich, dass man den Primus durchaus ärgern kann. Weinzierl hatte zwar keinen Spion in Vötting und hat beim Nachbarclub auch nicht nachgefragt. „Wir wissen aber, auf wen und was wir achten müssen“, so der Trainer. Er baut auch auf den Vorteil, dank 14 gleichwertiger Spieler ohne Qualitätsverlust auswechseln zu können. „Wir gewinnen unsere Partien auch mit der Bank“, betont Weinzierl. Klar ist aber auch, dass es mit den vier Dreiern am Stück noch nicht getan ist. Die FVgg braucht weitere Zähler, um sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf verabschieden zu können.

