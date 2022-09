Defizite werden immer offensichtlicher

Schwerer Stand: Für den BC Attaching gab es gegen den FC Schwabing die nächste Heimniederlage. © lehmann

Bezirksliga: Fehlen Attachings Trainer Mehmedovic Alternativen in seinem Kader, gehen die Spiele fast immer verloren.

Freising-Attaching – „Mit unserer besten Elf können wir mithalten, sonst wird es schwer“, weiß Enes Mehmedovic, Trainer des BC Attaching, nach den ersten Wochen in der Bezirksliga Nord. Das Heimspiel gegen den FC Schwabing stand schon vor dem Anstoß unter keinen guten Stern. Zwei für die Startelf eingeplante Spieler fielen wegen einer Corona-Infektion aus. Mehmedovic musste umstellen. Die neu formierte Elf musste sich den Münchnern mit 0:2 geschlagen geben.

Mit voll aufgeladenem Akku hielten die Attachinger noch mit. „Vielleicht waren wir sogar überlegen“, sagte Mehmedovic. Das änderte sich nach 20 Minuten und dem ersten individuellen Fehler der Heimelf. Die erlaubte sich einen einfachen Ballverlust, BCA-Torhüter Hans Gamperl wollte retten, foulte aber den Stürmer. Elfmeter. Diesen verwandelte Gia Sibilia sicher zum 0:1 (20.).

Auf der Gegenseite verhinderte der Pfosten nach einem Freistoß von Domenic Hörmann den Ausgleich. In der 34. Minute war Sibilia dann erneut zur Stelle. Der Torjäger der Gäste antizipierte einen Querpass der Attachinger Innenverteidiger und stellte auf 0:2. „Für uns muss schon alles passen“, sagte Mehmedovic. Doch dies war nicht der Fall. Hörmann traf noch vor der Halbzeitpause bei einem Freistoß erneut das Torgestänge. Für die Attachinger, die mit dem Toreschießen ohnehin so ihre Probleme haben, wurde es nun sehr schwer. Zumal die Schwabinger für ihre gute Organisation auf dem Feld bekannt sind. Die Gäste verteidigten konzentriert und untermauerten, weshalb man gegen sie besser nicht in Rückstand geraten sollte. Mehmedovic versuchte alle Mittel auszuschöpfen. Bis zur 70. Minute wechselte er viermal, „um Druck aufzubauen“. Doch der Sturmlauf der Heimelf blieb aus.

Auch, weil Didier Nguelefack dieses Mal kein Faktor war. Der Angreifer spielte mit einem angebrochenen Zeh und hatte deutlich weniger Aktionen als gewöhnlich. „So eine Verletzung beeinflusst natürlich“, zeigte Mehmedovic Verständnis. Ein Punkt schmeckte dem Attachinger Trainer allerdings nicht: „Kämpferisch muss mehr kommen. Wir müssen uns mehr wehren.“

Da die Reaktion allerdings ausblieb, fuhren die Schwabinger einem ungefährdeten Auswärtserfolg entgegen. Für die Attachinger war das 0:2 die sechste Niederlage in Folge. Und die Aussichten sind durchwachsen.