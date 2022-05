Demontage für den Titelkandidaten

Auf Torejagd: Gleich fünfmal landete das Leder im Kasten des FC Finsing, hier bejubelt Patrick Hujina das 2:0. © Michalek

Kreisliga: BC Attaching schlägt den FC Finsing 5:0, die Meisterschaft bleibt offen.

Attaching – Die Sekt- oder Bierdusche für die Akteure von Tabellenführer FC Finsing fiel zwar aus, trotzdem schlichen sie wie begossene Pudel vom Feld. Nichts war es geworden mit der Meisterfeier bei Verfolger BC Attaching, stattdessen gab es eine gratis Lehrstunde und ein 0:5.

Attaching zeigte im Spitzenspiel die wohl beste Saisonleistung, und da konnte Finsing am Samstag nicht mithalten. Von Beginn an pressten die Gastgeber, was das Zeug hielt, ließen die Gäste nie ins Spiel kommen. So war es nicht verwunderlich, dass die beste Finsinger Chance zu Beginn aus einem Freistoß resultierte, den BCA-Keeper Hans Gamperl entschärfte. Attaching dagegen etablierte ein bockstarkes, effektives Offensivspiel mit bekannten Protagonisten. Didier Nguelefack startete über rechts, legte schön zur Mitte, wo Domenic Hörmann aus 17 Metern flach zur Attachinger Führung (16.) einschoss. Vor allem Nguelefack war ein ständiger Unruheherd, der den Gästen die Bälle schon im Spielaufbau abluchste. Einen Schlenzer des BCA-Stürmers konnte Gästetorwart Sebastian Lehmer nur unglücklich in den Lauf von Patrick Hujina verlängern, sodass der mit der Brust zum 2:0 (40.) eindrückte.

Nach der Pause erwarteten viele eine Reaktion des Tabellenführers, doch die fiel anders aus. Nach vorne ging nichts, hinten brannte es lichterloh. Nguelefack legte einen weiten Ball direkt auf Hujina ab, der volley vom Strafraumeck draufhielt und den Vorsprung auf 3:0 (48.) ausbaute. Danach wurde es bitter. Eine Ecke von links brachten die Gastgeber auf den langen Pfosten, wo Daniele Chezzi wie im Training per Kopf zurücklegte und Maxi Tessner aus zehn Metern völlig frei zum 4:0 (55.) einköpfte. Nguelefack sprintete anschließend in einen Querpass beim Finsinger Angriff, um dann alleine die 60 Meter Richtung Tor zu sprinten und auf 5:0 (57.) zu stellen.

Attaching rückt durch den verdienten Sieg auf vier Punkte an Finsing heran und hält den Tabellendritten aus Eitting auf Abstand.