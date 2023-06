Demütig, aber vorsichtig optimistisch: VfB Hallbergmoos startet in die Vorbereitung

Viele Neuzugänge begrüßte Coach Florian Brachtel (2. v. r.) zum Trainingsstart: (v. l.) Mateus Hones, Lucas Hones (beide FC Schwaig), Florian Schmuckermeier, Marcos Hones (beide SE Freising) und Amani Mbaraka (BCF Wolfratshausen). © Bauer

Bei den Fußballern des VfB Hallbergmoos hat mit der Vorbereitung auch die Findungsphase begonnen. Das Team wird in der neuen Saison ein anderes Gesicht haben.

Hallbergmoos – Nach einer Horrorsaison musste der VfB Hallbergmoos die Bayernliga verlassen, doch es soll nur ein Abschied auf Zeit sein. Seit dieser Woche befindet sich das Team in der Vorbereitung – mit einem stark veränderten Kader. Daher geht es erstmal darum, dass die neue Truppe zusammenwächst und in der Landesliga ankommt. Wenn sich die Mannschaft gut entwickelt, korrigiert der VfB gerne die Ziele nach oben.

Trainer Florian Brachtel hat in der Vorbereitung etliche Baustellen zu bearbeiten. In der vergangenen Saison hatte Hallbergmoos keine funktionierende Mannschaft. Der letzte Pflichtspielsieg – am 16. September 2022 gab es ein 2:1 gegen Ismaning – ist nicht mehr weit vom Jahrestag entfernt. Dazu kommt, dass nach den Abgängen der Kapitäne Andreas Kostorz (FC Eitting) und Andreas Giglberger (SG Tüßling/Teising) sowie Ex-Profi Matthias Ostrzolek (Schwaben Augsburg) eine neue Hackordnung gebildet werden muss.

Wer hat das Zeug zum Führungsspieler?

Zum Trainingsauftakt hatte der VfB nur gut den halben Kader auf dem Platz, weil die Spieler bei ihrer Urlaubsplanung die eventuelle Teilnahme an der Relegation einkalkuliert hatten. Durch den letzten Tabellenplatz in der Bayernliga hatte sich das Thema erledigt – und nun haben die Hallberger in der Vorbereitung einige Urlauber. Das erschwert die Findungsphase des Teams, das ein neues Gesicht haben wird. Spieler wie Christoph Mömkes, Johannes Petschner oder Tobias Krause könnten in der Hackordnung aufsteigen. Auch der neue Torwart David Hundertmark (TSV Landsberg) hat das Zeug zum Führungsspieler. Die Bekanntgabe der Kapitäne vor dem Saisonstart wird ein Fingerzeig sein.

„Wir wollten ein junges, hungriges Team mit Spielern aus der Region“, betont Trainer Brachtel. In der Landesliga ist der VfB nun der Gejagte, und der Coach weiß, „dass gegen uns jeder doppelt motiviert sein wird“. Doch Fakt ist: Die Stürmer, die in der Bayernliga nicht abliefern konnten, bekommen nun wieder mehr Bälle und Torchancen. Zudem schaut sich der Verein immer noch nach einem Torgaranten um.

Bei Moritz Sassmann gerät Brachtel ins Schwärmen

Coach Brachtel blickt der neuen Saison vorsichtig optimistisch entgegen: „Unsere Qualität reicht, um vorne mitspielen zu können. Für den Aufstieg muss alles passen.“ Auch VfB-Sportleiter Anselm Küchle macht den Trainern und dem Team keinen Druck: „Wir müssen erst in der Landesliga ankommen und Demut zeigen.“

Die Fans erwartet eine spannende Saison. In den ersten Tagen der Vorbereitung deutete sich schon an, dass man mit Keeper Hundertmark oder Moritz Sassmann absolute Unterschiedspieler bekommen hat. Bei Sassmann, der zuletzt in der Regionalliga für Buchbach gekickt hat, gerät Florian Brachtel ins Schwärmen: „Er ist superflexibel, schnell, groß, athletisch, kopfballstark, torgefährlich. Er ist der komplette Fußballer.“ Sassmann entschied sich trotz anderer Angebote für Hallbergmoos.

Die Testspiele:

Samstag, 24. Juni, 12 Uhr: FC Eintracht Landshut – VfB.

FC Eintracht Landshut – VfB. Mittwoch, 28. Juni, 19 Uhr: VfB – TSV Buchbach.

VfB – TSV Buchbach. Samstag, 1. Juli, 13 Uhr: TSV Gilching-Argelsried – VfB.

TSV Gilching-Argelsried – VfB. Freitag, 7. Juli, 19 Uhr: SC Oberweikertshofen – VfB.

SC Oberweikertshofen – VfB. Samstag, 8. Juli, 16 Uhr: FC Eitting – VfB.

FC Eitting – VfB. Samstag, 15. Juli, 18 Uhr: VfB – SE Freising.

Die Ligaeinteilung:

Landesliga Südost: SB Chiemgau Traunstein, TSV Wasserburg, SV Bruckmühl, TSV Ampfing, FC Unterföhring, TuS Holzkirchen, SSV Eggenfelden, FC Schwaig, SV Pullach, TSV Grünwald, VfB Forstinning, TuS Geretsried, SpVgg Feldmoching (Aufsteiger), SV Neufraunhofen (Aufsteiger), TSV Kastl (Aufsteiger), 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Aufsteiger), VfB Hallbergmoos (Absteiger), TSV 1860 Rosenheim (Absteiger).

