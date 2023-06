Der Bomber vom Amperknie: Kim Peter bester Torjäger aller Donau/Isar-A-Klassen

So sah man ihn in der abgelaufenen Saison oft jubeln: Kim Peter (2. v. l.) steuerte 38 Tore zur Meisterschaft der Allershausener Reserve bei. Doch ohne die Mithilfe seiner Mannschaftskollegen wie (v. l.) Sebastian Paul, Fabian Ettl und Andreas Scheibeck wäre so eine Torquote nicht möglich gewesen. © Gleixner

Kim Peter vom TSV Allershausen II hat die A-Klasse 5 in der vergangenen Saison mit 38 Toren gerockt. Jetzt wartet auf ihn eine neue Herausforderung.

Allershausen – 38 Tore in 21 Partien: Diese außergewöhnliche Bilanz hatte Kim Peter in der abgelaufenen Saison in der Fußball-A-Klasse 5 vorzuweisen. Mit seiner Treffsicherheit hatte er großen Anteil an der Meisterschaft des TSV Allershausen II. Doch nun wartet auf den 29-jährigen Stürmer eine neue Herausforderung: Er wird Spielertrainer.

Mit großem Abstand hat sich Kim Peter zum Torschützenkönig gekürt: Der Zweitbeste, Seweryn Szczecina vom SV Dietersheim, lag am Ende 16 Treffer hinter ihm. „Doch ohne das Team wäre das nicht möglich gewesen. So ehrlich muss man auch mal sein“, betont der Top-Torjäger, der auch gerne mal einen Treffer auflegt. Und immerhin sei es ja „die Aufgabe eines Stürmers, Tore zu erzielen“.

Bereits seit der C-Jugend kickt Peter für den TSV Allershausen. Lediglich ein kurzes Gastspiel beim SVA Palzing hat der Fußballer in seiner Vita stehen. Und mit seinen 29 Jahren denkt er noch längst nicht ans Aufhören. Denn solange es körperlich möglich ist, möchte der Knipser auf dem Platz stehen.

Das waren seine schönsten und wichtigsten Tore

Am zielsichersten zeigte sich der Offensivspieler in der abgelaufenen Punktrunde gegen die Dritte Mannschaft des VfB Hallbergmoos. Gleich viermal netzte er beim 9:1-Erfolg ein. Doch zwei „Buden“ sind dem Stürmer in der vergangenen Saison ganz besonders in Erinnerung geblieben: Den wohl wichtigsten Treffer erzielte Peter am 21. Spieltag in der Partie beim SC Kirchdorf II, als er in der 89. Minute zur 3:2-Führung einnetzte und damit seiner Mannschaft gegen Ende der Saison einen wichtigen Dreier sicherte. Aber auch ein direkt verwandelter Freistoß beim Saisonfinale gegen den FC Neufahrn II schafft es auf die Liste seiner schönsten Treffer: Aus halblinker Position, knapp 20 Meter vor dem Gehäuse, traf er platziert in den Winkel.

Dieses Tor war der krönende Abschluss einer einzigartigen Saison. „Das ganze Drumherum hat gepasst. Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs. Vom Trainer, über den Co-Trainer bis hin zum Spieler Nummer 25 war es eine überragende Teamleistung“, gerät der Angreifer regelrecht ins Schwärmen. Deshalb sei man auf Platz eins gelandet und verdient aufgestiegen. Die anschließenden Feierlichkeiten habe er daher richtig genießen können. Und dann gibt’s ja auch noch die 15 Kästen Erdinger Weißbier: Peter war der beste Torschütze aller A-Klassen im Kreis Donau/Isar.

Aufstieg zum Spielertrainer

Mit Beginn der Vorbereitung wird der Fußballer allerdings in eine zusätzliche Rolle schlüpfen: Gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Felix Wirth wird er künftig als Spielertrainer der Allershausener Zweitvertretung auf und neben dem Platz eine wichtige Funktion einnehmen. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse ist das sicher kein leichtes Unterfangen. So hat der neue Coach vorerst das Ziel Klassenerhalt ausgerufen – auch wenn es gerne eine höhere Platzierung sein dürfe.

Fakt ist: Der Goalgetter vom Dienst will auch in der neuen Liga die eine oder andere Abwehrreihe ärgern. Mit seinem schnellen Antritt auf den ersten drei Metern ist der 29-Jährige dem Gegner oft voraus. „Das ist für einen Stürmer sehr entscheidend“, sagt Peter, der insbesondere an seiner Kondition arbeiten will. Gleichwohl geht der Spielertrainer nicht davon aus, seinen neuen persönlichen Rekord von 38 Toren noch einmal zu knacken. Seine bisherige Bestmarke lag bei 28 Buden. Und allein das wäre in der Kreisklasse schon ein großer Erfolg.

