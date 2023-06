„Der Erfolg des Vereins steht über allem“: Mahmut Yarac glänzt bei Istanbul Moosburg

Stark am Ball und im Zweikampf: Mahmut Yarac (r.) war in der vergangenen Saison nicht zu stoppen.

FT-Serie: Unsere Torschützenkönige

Mahmut Yarac hatte mit 32 Toren großen Anteil am Meistertitel der SGT Istanbul Moosburg in der Fußball-A-Klasse 6. Jetzt wartet die nächste Herausforderung.

Moosburg – Ein heißes Wettrennen um die Torjägerkanone gab es in der abgelaufenen Saison in der A-Klasse 6. Letztlich hatte Mahmut Yarac von der SGT Istanbul Moosburg die Nase vorne: Er setzte sich mit 32 Treffern gegen Maximilian Huber (28 Tore) vom SV Geroldshausen durch – und durfte damit sogar doppelt jubeln. Schließlich schaffte sein Team als Meister den ersehnten Aufstieg in die Fußball-Kreisklasse 3. „Der Erfolg des Vereins steht natürlich über allem“, betont Yarac. „Es freut mich aber sehr, dass ich mit meinen Toren dazu beitragen konnte.“

Seit mittlerweile zehn Jahren spielt der 29-jährige Stürmer bei der SGT und war immer recht erfolgreich vor dem gegnerischen Kasten: „15 bis 20 Treffer sind mir eigentlich fast in jeder Saison gelungen“, blickt er zurück. Nachdem sich der Club vor der vergangenen Spielzeit exzellent verstärkt hatte, zeigte er sich zuversichtlich, seine Quote steigern zu können: „Ich bin schließlich auch von den Pässen der Mitspieler abhängig – ich wurde sehr gut mit Bällen gefüttert“, freut sich Yarac.

Viererpack am letzten Spieltag

Dass er am Ende sogar die 30-Tore-Marke knacken würde, damit hatte er lange nicht gerechnet: „Das kam für mich schon überraschend. Ich habe meine Chancen aber auch deutlich besser genutzt als in der letzten Saison.“ Nach dem vorletzten Spieltag lag der Torjäger bei 28 Kisten. Doch zum Abschluss gegen den SC Oberhummel brachte er beim 4:1-Erfolg noch einen Viererpack in seine ohnehin schon beeindruckende Saisonbilanz ein. Das war die Entscheidung im Kampf um Platz eins in der Torschützenliste.

Worin sieht Mahmut Yarac seine Stärken? Er bezeichnet sich als relativ abschlussstark und sagt: „Meine Technik ist auch nicht so schlecht.“ Damit könne er sich auch selbst einmal in eine gute Situation bringen. Am Ball habe ihm in der A-Klasse nur selten jemand was vormachen können. „Nur im läuferischen Bereich bin ich vielleicht nicht der Beste“, nennt der 29-Jährige eine seiner wenigen Schwächen.

Auch seitens der SGT-Abteilungsleitung ist man total begeistert von den Qualitäten des Stürmers. Der letztjährige Sportleiter Gökhan Doruk, der ab der neuen Spielzeit als Pressesprecher des Clubs fungiert, sagt: „In den vergangenen Jahren hat bei ihm immer etwas gefehlt, was ich nicht beschreiben kann. In dieser Saison konnte er aber alle unsere Wünsche erfüllen.“ Vielleicht habe es daran gelegen, dass die Konkurrenz im Team heuer viel größer war. Generell ist Doruk voll des Lobes über den Istanbul-Goalgetter: „Er ist wahnsinnig stark am Ball und im Zweikampf, sehr ehrgeizig und einfach eiskalt vor dem Tor.“ Außerdem habe Yarac einen tollen Charakter: „Mahmut engagiert sich auch außerhalb des Platzes und zieht die Mannschaft immer mit.“

Yarac: „Ich will so lange auf dem Platz stehen, wie es nur irgendwie geht.“

Bei der SGT ist die Hoffnung groß, dass Yarac dem Verein noch viele Jahre als Spieler erhalten bleibt. Daran lässt er keine Zweifel: „Ich bin ziemlich fußballverrückt und will so lange auf dem Platz stehen, wie es nur irgendwie geht.“ Falls es einmal nicht mehr für die Erste Mannschaft reichen sollte, werde er eben in der Reserve weiterkicken.

Jetzt ist der Fokus aber natürlich auf die neue Saison gerichtet – und da will der 29-Jährige in der Kreisklasse für seine SGT möglichst viele Tore schießen: „Es ist toll, dass es nach so vielen Jahren mit dem Aufstieg geklappt hat. Unser Ziel lautet, die Klasse zu halten. Und dabei will ich bestmöglich mithelfen.“

Bernd Heinzinger

