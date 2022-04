Der Ex-Kollege trifft

Teilen

Kein Durchkommen: Im Heimspiel gegen Pfaffenhofen gelang den Echingern wieder kein Treffer. © lehmann

Maxi Ceballos entscheidet die Partie in Eching, der FSV Pfaffenhofen gewinnt 3:0.

Eching – Ein Stürmer wie Maxi Ceballos fehlt dem TSV Eching. Das ist kein Geheimnis. Es schmerzt dennoch, wenn ein ehemaliger Kicker dies den Zebras vor Augen führt. Der Torjäger, der seit dieser Saison für den FSV Pfaffenhofen aufläuft, ist im Duell zweier gebeutelter Teams der entscheidende Akteur gewesen. Beim TSV ist die Enttäuschung nach der 0:3-Niederlage groß.

Wenn das Selbstvertrauen angeknackst ist, wird der Spielverlauf doppelt wichtig. „Das erste Tor hätte uns Sicherheit gegeben“, sagte Coach Alexander Günther. Sein Team hatte den ersten Hochkaräter, doch Christian Niederstrasser köpfte nach einer Ecke an den Pfosten (8.). Das Tor fiel aber wie so oft in dieser Saison auf der anderen Seite. Nach einem Fehler in der Zebras-Defensive schlenzte Ceballos den Ball in den Winkel – eine klasse Einzelleistung (18.). Pfaffenhofen hatte mehr Spielanteile, doch Chancen gab es auf beiden Seiten. Die Latte verhinderte den Ausgleich nach dem Fernschuss von Staas Mitko (40.). „Stehst du vorne, geht so einer auch mal rein“, kommentierte Günther die Szene.

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Pfaffenhofener Doppelschlag dann für die Entscheidung. Zunächst stellte der schnelle Waas auf 0:2 (49.), ehe Ceballos einen Handelfmeter zum 0:3 verwandelte (56.). Eching gab sich nicht auf, doch für den Anschlusstreffer reichte es nicht mehr.

Nach dem Spiel waren sich Günther und Gerhard Lösch, letztes Jahr Eching-Trainer und seit Saisonbeginn beim FSV, einig: „Das Ergebnis ist ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen.“ Pfaffenhofen gelang damit ein Befreiungsschlag, Eching steuert auf die Kreisliga zu.