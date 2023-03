VfB-Coach ist zuversichtlich: Mit mehr Mut und Leidenschaft in die zweite Hälfte der Saison

Von: Nico Bauer

Geht optimistisch in die zweite Saisonhälfte: Hallbergmoos-Trainer Florian Brachtel. © Michalek

Florian Brachtel hat seine erste Vorbereitung als Bayernliga-Cheftrainer in Hallbergmoos hinter sich - und er ist zuversichtlich. Das FT hat ihn interviewt.

Herr Brachtel, wie hat sich Ihre erste Vorbereitung als Cheftrainer angefühlt?

Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass alles wie zuvor weitergegangen ist. Es ist eine andere Rolle und man erwartet etwas anderes von mir. Aber: Schon ab der zweiten oder dritten Trainingseinheit habe ich mich wohl gefühlt mit der neuen Aufgabe. Und die Mannschaft hat mich und auch mein Co-Trainer Bastian Bornkessel sehr gut angenommen.

Sie sind beide junge Trainer, gleich alt oder jünger als manche Spieler. Gab es Kompetenzprobleme mit der Konstellation?

Nach der Trainerentscheidung hatte ich einen Monat Zeit und habe den Trainingsstart gut vorbereitet. Ich habe auch das Gespräch mit den erfahrenen Spielern gesucht. Es kam bei der Mannschaft gut an, dass wir einen ganz klaren Plan verfolgt haben. In den Testspielen haben die Jungs gemerkt, dass die trainierten Dinge auch im Spiel funktionieren.

Sie sind ein Videotüftler. Werden Sie das auch als Cheftrainer fortsetzen?

Das mache ich weiter. Ich habe da meine Stärken und bin mir nicht zu schade für die Arbeit. Das sind die kleinen Punkte, bei denen die Mannschaft merkt, dass ich authentisch bleibe.

Haben Sie schon viele Videos vom TSV 1860 II, dem nächsten Ligagegner, angeschaut?

Videos weniger, aber es kann sein, dass ich das letzte Testspiel in Ismaning gesehen habe (grinst).

Ist Ihre Mannschaft zum Punktspielstart da, wo sie sein soll?

Ja. Klare Antwort. Wir haben die Vorbereitung früh gestartet und alle Inhalte durchgebracht. Wir haben die Jungs auf alles vorbereitet, was im Spiel kommt. Jetzt sind wir alle froh, dass es wieder um Punkte geht. Wir im Trainerteam sind sehr zufrieden mit dem Leistungsstand.

Welchen VfB bekommen die Fans zu sehen?

Auf jeden Fall einen mutigen VfB, auch mit dem Ball. Wir wollen leidenschaftlich auftreten.

Geht es nur darum, den vorletzten Platz und die Relegation abzusichern? Oder hoffen Sie noch auf eine Aufholjagd zum direkten Klassenerhalt?

Weder noch. Wir bleiben unserem Weg treu und müssen uns auf den nächsten Moment konzentrieren. Das ist zwar eine Phrase, aber so leben wir es. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und sehen am Ende, für was es reicht.

Es hat hoffentlich kein Spieler für die Relegationswochen einen Urlaub gebucht...

Davon gehe ich aus.