Der Jäger im Keller: VfB Hallbergmoos will den Bock umstoßen

Von: Nico Bauer

Andreas Giglberger wird den Hallbergmoosern in Deisenhofen fehlen. © VfB

Die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos reisen zum kriselnden Ex-Spitzenreiter Deisenhofen – und hoffen wieder mal auf einen Befreiungsschlag.

Hallbergmoos – Nach der Übernahme der Roten Laterne gibt es für den VfB Hallbergmoos realistisch gesehen nur noch ein Ziel: im Zweikampf mit 1860 Rosenheim den vorletzten Platz und damit die Relegation zu erreichen. Den Auftakt als Jäger im Keller bildet das Gastspiel am Samstag (14 Uhr) in Deisenhofen.

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Dachau 65 folgte am Wochenende Rosenheims 2:1 bei Schwaben Augsburg. Damit steht das ehemalige Schlusslicht nun einen Punkt vor dem VfB. „Natürlich schauen wir mit einem Auge auf Rosenheim“, sagt der Hallbergmooser Trainer Florian Brachtel. Er bleibt aber auch mit der roten Laterne und dem direkten Abstiegsplatz ruhig: „Für uns hat sich nicht viel geändert. Wir haben immer noch alles in der Hand.“ Brachtel meint damit nicht nur das Kellerduell am 6. Mai in Rosenheim, sondern die noch ausstehenden zehn Ligaspiele mit 30 zu vergebenden Punkten. Er verweist außerdem darauf, dass man auch in den drei Spielen nach der Winterpause gesehen hat, dass gegen jedes Team etwas möglich ist. „Wir müssen auf unsere Leistung schauen. Für das Selbstvertrauen der Spieler brauchen wir den Befreiungsschlag, den die Rosenheimer gerade hatten“, sagt der Trainer.

Carl Opitz und Andreas Giglberger fallen aus

In der Defensive agierte man zuletzt in einer Dreierkette, die nun gezwungenermaßen wieder pausieren muss, nachdem Carl Opitz und Andreas Giglberger dieses Wochenende definitiv ausfallen. Mit Brandon Happi Monthe und Christoph Mömkes stehen nur noch zwei erfahrene Innenverteidiger zur Verfügung, weshalb die Umstellung zurück auf Viererkette logisch ist. Eine Baustelle ist der Verteidiger hinten links. Eine Position, die Ex-Profi Matthias Ostrzolek in der Bundesliga lange gespielt hat – wobei er offensiv dem Team mehr helfen dürfte.

Ex-1860-Stürmer im Fokus

In Deisenhofen erwartet den VfB eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Dort befindet sich in vorderster Front ebenfalls ein Promikicker: Stürmer Nico Karger war einst Stammspieler beim TSV 1860 München in der 3. Liga. Aktuell steht er bei 19 Toren in 22 Spielen. Aber die Minikrise des Clubs aus dem Münchner Süden konnte auch er nicht verhindern. In den drei Spielen nach der Winterpause hat der FCD nur einen Punkt geholt und ein Tor geschossen. Damit haben die Deisenhofener, die in der Vorrunde einige Zeit Tabellenführer waren, nun Kontakt zur Abstiegszone. Deshalb könnte es für Hallbergmoos ganz gut sein, diesen Kontrahenten jetzt auf dem Plan zu haben.

Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Dinkel – Petschner, Monthe, Mömkes, Küttner (Czech) – Kostorz, Beetz, Ostrzolek, Lucksch – Krause, Diranko (David).