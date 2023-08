Der Landkreis Freising spielt wieder erstklassig: Maximilian Wittek wechselt zum VfL Bochum

Von: Jonas Grundmann

Herzlich willkommen „anne Castroper“: Maximilian Wittek (Mitte) mit Bochums Geschäftsführer Patrick Fabian (l.) und Sportdirektor Marc Lettau. © VflL Bochum

Maximilian Wittek wechselt zum Bundesligisten VfL Bochum. Der 27-Jährige wurde in Freising geboren und lernte das Fußballspielen beim TSV Eching

Freising – Es herrscht wieder ein Hauch von Bundesliga-Fußball im Landkreis: Der in Freising geborene Maximilian Wittek (27) – das Fußballspielen hat er beim TSV Eching gelernt – wechselt vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim zum VfL Bochum. Das gab der Verein aus dem Ruhrgebiet Anfang dieser Woche bekannt. Für den 27-Jährigen ist der VfL die erste Station im deutschen Oberhaus.

VfL Bochum lässt sich die Dienste des Schienenspielers ordentlich kosten

„Wir haben nach einem Spieler gesucht, der das Anforderungsprofil erfüllt, um auf der Außenbahn unsere Flexibilität und Qualität zu erhöhen“, sagte Bochums Geschäftsführer Patrick Fabian, nachdem der Transfer offiziell war. Sportdirektor Marc Lettau ergänzte: „Maximilian Wittek erfüllt diese Vorgaben als Schienenspieler punktgenau: Linksfuß, offensiv wie defensiv einsetzbar, deutschsprachig. Dass Maxi zudem schon international im Einsatz war, in der Liga wie im Europacup, rundet das Bild ab. Wir haben uns schon länger mit ihm beschäftigt, aber ein Transfer schien bis vor Kurzem finanziell nicht darstellbar zu sein. Umso mehr freuen wir uns, dass er nun vollzogen werden konnte.“

Wie die Bild-Zeitung berichtet, lässt sich der VfL die Dienste des Echingers 750 000 Euro kosten. Durch leistungsabhängige Bonuszahlungen könne die Ablösesumme auf bis zu 1,5 Millionen Euro ansteigen. Realistisch sei ein Gesamtpreis von rund 1,2 Millionen Euro. So oder so: eine stattliche Summe für einen der finanziell klammeren Vereine der Bundesliga.

Wiedervereint: Wittek spielte bei Vitesse Arnheim bereits unter Bochums Trainer Thomas Letsch (r.). © Imago

Aus dem Zebras-Nachwuchs wechselte Wittek ins NLZ des TSV 1860 München

Wittek hat das Fußballspielen einst beim TSV Eching gelernt. Von den Zebras wechselte er in jungen Jahren in den Nachwuchs des TSV 1860 München und durchlief dort ab der U 9 sämtliche Jugendmannschaften. Am 10. August 2014 feierte der 27-Jährige schließlich beim Spiel gegen RB Leipzig sein Zweitliga-Debüt für die Münchner Löwen. Als sein Ausbildungsverein 2017 bis in die Regionalliga Bayern abrutsche (der Club stieg sportlich aus der 2. Liga ab und erhielt die Lizenz für die 3. Liga nicht), wechselte Wittek zur SpVgg Greuther Fürth. Insgesamt kommt der in Freising geborene Kicker auf 156 Einsätze in der 2. Liga.

„Die Bundesliga war immer ein Ziel von mir“, sagt Maximilian Wittek. „Es gab immer schon den Reiz, in meiner Heimat in der besten Liga zu spielen und mich dort zu zeigen. Den VfL und das Stadion mit seiner intensiven Atmosphäre kenne ich ja schon aus meiner Zeit bei den Sechzigern und in Fürth. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Spiele in Bochum und der Bundesliga. Zudem freue ich mich auf’s Wiedersehen mit Thomas Letsch und Matú Bero.“ Seinen neuen Trainer sowie Teamkollegen Bero kennt der 27-Jährige bereits aus seiner Zeit bei Vitesse Arnheim (2020 bis 2022). Für den niederländischen Club spielte Wittek in der Conference League sogar international. JONAS GRUNDMANN

