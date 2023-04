BC Attaching: Der Plan war früh dahin

Von: Nico Bauer

Teilen

Nicht wie gewünscht lief es wieder für den BC Attaching. Am Ball (l.): Ali Mezini. © michalek

Die Situation wird immer angespannter für den BC Attaching: Nach der 1:2 (0:1)-Niederlage beim FC Schwabing – sowie dem Sieg des TSV Rohrbach gegen Günzlhofen – steht der BCA nun direkt vor dem Abstiegsrelegationsplatz und hat noch einen Puffer von vier Punkten. Am Osterspieltag hatte der Aufsteiger allerdings genug Chancen, um den Abstand zu Rang 13 wieder etwas zu vergrößern.

Attaching – Die derzeit personell aus dem letzten Loch pfeifenden Attachinger wollten in Schwabing erst einmal die Grundtugenden des Fußballs in den Mittelpunkt stellen. „Wir wollten so lange wie möglich hinten die Null halten“, witzelte später Trainer Enes Mehmedovic, „und das hat auch eine Minute lang gut geklappt.“ Dann aber gab es einen Eckball, den die Schwabinger flach in den Strafraum beförderten. Attaching war defensiv nicht gut geordnet, und zu allem Überfluss beförderte Daniele Chezzi den Ball letztlich ins eigene Tor (2.). Die Hausherren waren in der ersten Halbzeit zunächst deutlich überlegen, aber mit zunehmender Spieldauer kamen auch die Gäste gefährlich vors Tor und ließen ein paar dicke Möglichkeiten liegen.

Nach dem zweiten Tor der Hausherren (Bastian Busch, 53.) kehrte nur kurz Beruhigung auf Seiten der Münchner ein. In der 65. Minute wurde Ali Mezini im Strafraum klar gefoult. Der Kontakt war zwar deutlich zu hören, aber die Pfeife des Referees blieb stumm. Den Elfmeter gab es dann bei einer späteren Szene, und die Chance nutzte Manuel Thalhammer (82.). Attaching blieben acht Minuten für den Ausgleich, und selbst da hatte die Mehmedovic-Elf noch zwei große Chancen. Der Abschluss von Didier Nguelefack wurde von einem Verteidiger auf der Linie geklärt. Franz Gamperl hatte eine darüber hinaus weitere Top-Chance.

Der Coach bedauerte einmal mehr, dass er in dieser schwierigen Saison noch kein einziges Mal mit der Stammelf der Aufstiegssaison spielen konnte. Manuel Thalhammer musste nach fünf Wochen Verletzungspause ohne Training gleich wieder die vollen 90 Minuten spielen. Der BCA befindet sich sieben Runden vor Schluss bei vier Punkten zur Abstiegsrelegation weiter massiv unter Druck.