Der Türöffner im Spiel der Attachinger

Teilen

Torgarant im Attachinger Dress: Domenic Hörmann (25, m.) erzielte im Vorspiel seinen 16. Saisontreffer – und wieder einmal das 1:0. © lehmann

Entscheidungsspiele zur Bezirksliga: Domenic Hörmann trifft verlässlich und ganz oft zum 1:0.

Freising-Attaching – Der BCA hat es am Samstag ab 15 Uhr beim TSV Gaimersheim selbst in der Hand, nach zehn Jahren wieder in die Bezirksliga zurückzukehren. Durch den 2:0-Hinspielerfolg vom Mittwoch hat das Team von Trainer Enes Mehemdovic eine sehr gute Ausgangsposition für die Partie in Gaimersheim geschaffen. Die Spieler sind jedenfalls heiß auf den Aufstieg. „Wir wollen rauf, deshalb spielen wir die Relegationsspiele und haben im Hinspiel alles rein gehauen“, sagt BCA-Kapitän Mathias Staudigel, „Es wird auswärts nochmal ein heißer Tanz. Wir sind auswärts nicht ganz so stark wie daheim, aber da müssen wir halt auch nochmal Gas geben und eine Leistung abrufen wie im Hinspiel, vor allem hinten gut stehen und kein Gegentor kriegen.“

Staudigel sorgte am Mittwoch mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung in der 78. Minute. Die Vorlage gab Didier Nguelefack, der auf der linken Seite drei Verteidiger düpierte. Etwas, was TSV-Trainer Manfred Wagner-Kroll überraschte: „Wir wollten die Relegation nach einer schwierigen Saison als Bonusspiele nehmen, deshalb hat mich die Ängstlichkeit meiner Mannschaft überrascht, weil wir eigentlich nichts zu verlieren hatten.“ Auch bei der Führung durch Domenic Hörmann durften die Attachinger im Strafraum der Gäste zweimal den Abschluss versuchen, ehe der 25-Jährige seinen 16. Saisontreffer markieren durfte. „Ich stand in den letzten Spielen häufig goldrichtig und treffe auch recht sicher. Da ist glaub ich, ist der Knoten geplatzt“, meint Hörmann, der bei den letzten sieben Siegen des BCA jeweils das wichtige 1:0 erzielte: „Ich bin guter Dinge, dass wir ein Auswärtstor schießen und dann schauen wir mal, was Gaimersheim macht.“

Mehmedovic setzt in Gaimersheim auf Konterstärke

Auf alle Fälle nicht die Flinte ins Korn werfen. TSV-Trainer Wagner-Kroll weiß um die Stärken des Gegners, hält es aber für machbar, den Rückstand vor heimischer Kulisse aufzuholen, wenn seine Mannschaft anders auftritt. „Aber es ist ärgerlich, dass am Ende Michael Angermüller noch eine rote Karte bekommen hat, der war für das Rückspiel eigentlich gesetzt“, beklagt der Coach, der mit der Schiedsrichterleistung am Mittwoch überhaupt nicht zufrieden war. Sein Gegenüber Enes Mehmedovic sah das anders. Der bemängelte nach dem Hinspiel lediglich, dass seine Truppe nach der Führung einige Chancen zu überhastet abgeschlossen oder nicht präzise ausgespielt habe. Ansonsten fand der Coach lobende Worte für die gesamte Mannschaft und glaubt: „Wir müssen uns auf einiges gefasst machen, müssen schauen, dass wir in der ersten Halbzeit kein Gegentor bekommen und vielleicht den ein oder anderen Konter setzen.“

Sepp Fuchs