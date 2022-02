Der VfB und das „Mia san mia“-Gefühl: Hallbergmoos schlägt auch in Unterföhring spät zu

Von: Nico Bauer

Doppelpacker: Tobias Krause (l.) – hier eine Szene aus dem Ligaspiel gegen Garching – schoss den VfB in Unterföhring zum Sieg. © Lehmann

Zweiter Test, zweiter Sieg: Bayernligist VfB Hallbergmoos hat mit 5:3 in Unterföhring gewonnen – und erneut fielen zwei Treffer in den letzten zehn Minuten.

Hallbergmoos – Matthias Strohmaier hat lange bei den Amateuren des FC Bayern gespielt und bringt zu seiner neuen Trainerstation nach Hallbergmoos die Einstellung mit, immer und überall gewinnen zu müssen. Nach dem späten Sieg im Testspiel in Pfaffenhofen (3:1) drehte der VfB diesmal einen 1:3-Rückstand und behielt am Mittwochabend durch zwei Tore in den letzten zehn Minuten beim Landesligisten FC Unterföhring mit 5:3 (2:3) die Oberhand.

Tobias Krause mit spätem Doppelschlag

„Ich habe dieses ,Mia san mia’ tief in mir“, sagt Strohmaier und betont, dass er das auch dem Team weitergeben will. Jeder Test soll wie ein Pflichtspiel angegangen werden, und Strohmaier möchte immer gewinnen. „Wir entwickeln gerade einen richtig guten Teamspirit“, erklärt der Trainer. Tobias Krause (80./84.) sicherte den Erfolg in Unterföhring. „Zusammen mit den letzten drei Ligaspielen im Herbst haben wir nun fünf Spiele gewonnen – und darauf bauen wir auf“, sagt Strohmaier. Die Mannschaft nehme das Wissen mit, Partien auch in den letzten zehn Minuten noch drehen zu können.

VfB-Neuzugang gleicht aus

Eine weitere Vorgabe des VfB-Coaches sind Spiele ohne Gegentor. Aber das hatte sich in Unterföhring schon nach einer Minute mit dem Treffer von Robin Volland erledigt. Ajlan Arifovic (14.) und wiederum Volland (28.) sorgten für die 2:0- und die 3:1-Führung des Landesliga-Zweiten. „Mit Landesliga haben die nicht viel zu tun“, sagt Strohmaier über den Club, der in einer Relegation ein möglicher Gegner für den VfB sein könnte. Simon Werner (24.) und Andreas Giglberger (36.) sorgten für die Anschlusstreffer, bevor der neue Mittelstürmer Alessandro Cazorla den 3:3-Ausgleich markierte (72.).

Trotz der drei Gegentore sieht Strohmaier die Mannschaft auch in puncto Defensivverhalten auf dem richtigen Weg. Immerhin hat der FCU eine starke Offensivabteilung, die jede Schwäche gnadenlos ausnutzt.

