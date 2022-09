Derbysieg gegen Palzing: Attaching gelingt Befreiungsschlag

75 Minuten lang ergebnistechnisch im Gleichschritt: Der BCA – hier Sebastian Aigner (l.) – und der SVA um Fabian Radlmaier lieferten sich ein enges Duell. Dann leitete ein Patzer die Entscheidung ein © Christoph Ziegltrum

Einen 2:0-Erfolg haben die Fußballer des BC Attaching gegen den SVA Palzing gefeiert. Der verlor nicht nur das Derby, sondern auch Marcel Radlmaier.

Attaching/Palzing – Filigraner Fußball war nicht zu erwarten im Bezirksliga-Derby zwischen dem BC Attaching und dem SVA Palzing. „Es war knüppelhart“, sagte SVA-Trainer Gianluca Dello Buono. Er hatte seine Spieler darauf eingestellt. Dennoch wirkten sie überrascht von den Attachingern, die sich durch kompromisslose Zweikampfführung den 2:0 (0:0)-Sieg verdienten. Und damit eine Serie von sieben Niederlagen beendeten.

Die BCA-Fußballer hatten in den vergangenen Wochen wenig Grund zu feiern. Dennoch ist es Coach Enes Mehmedovic gelungen, seine Akteure zu motivieren und keine Resignation aufkeimen zu lassen. Was dem Trainer außerdem in die Karten spielte, war die Rückkehr von Sebastian Aigner und Kapitän Mathias Staudigl. Die beiden Mittelfeldspieler bildeten die Doppelsechs und sorgten für eine stabile Zentrale. Sie hatten großen Anteil daran, dass die Gäste aus Palzing keinen Zugriff bekamen.

Mit jedem Ballverlust schrumpft das Selbstvertrauen

Der SVA war überfordert mit den energischen Attachingern. Der Rückenwind nach dem 4:1-Erfolg vor einer Woche gegen Rohrbach drehte innerhalb weniger Minuten und kam kräftig von vorne. Denn mit jedem Ballverlust sank das eigene Selbstvertrauen, während sich der Gegner pushte. Das einzig Positive aus Sicht der Gäste war noch, dass es trotz der optischen Überlegenheit der Attachinger nicht gefährlich vor dem eigenen Gehäuse wurde und man mit einem torlosen Remis in die Pause ging.

Marvin Haug (BCA) machte mit seinem 2:0 den Deckel drauf. © Verein

Das Ergebnis hätten die Ampertaler aber vermutlich gerne eingetauscht gegen die Verletzung von Marcel Radlmaier. Der Kapitän prallte Ende des ersten Durchgangs unglücklich mit Manuel Thalhammer zusammen. „Marcel hat sich das Schlüsselbein gebrochen und fällt wahrscheinlich bis zur Winterpause aus“, berichtete Dello Buono. Ein Tiefschlag für die Palzinger, denen ohne ihren zentralen Spieler wenig einfiel. Ivan Rakonic war dennoch nah dran am Führungstor, BCA-Keeper Hans Gamperl lenkte die Kugel aber an die Latte.

Michael Wellenhofer patzt

Auf der Gegenseite patzte Michael Wellenhofer entscheidend: Der Palzinger Schlussmann ließ eine Ecke durch die Finger rutschen und musste zuschauen, wie Daniel Prokisch zum 1:0 abstaubte (76.). Zehn Minuten später sorgte Marvin Haug nach Vorarbeit von Didier Nguelefack mit dem 2:0 für die Entscheidung (86.). Attaching ist damit der Befreiungsschlag gelungen – für Palzing war das Resultat ein Dämpfer.

Wie freundschaftlich und fair es trotz harter 90 Minuten zugehen kann, demonstrierten beide Trainer. Mehmedovic und Dello Buono trafen sich wie angekündigt in der Vereinsgaststätte. „Die Pizza hat sehr gut geschmeckt“, sagte Mehmedovic. Das Spiel thematisierte er nicht mehr. Das kam gut an bei Dello Buono: „Enes war total fair und auch mitfühlend, was Marcels Verletzung betrifft. Wir haben das Spiel ausgeblendet und über Aktuelles und die Vergangenheit gesprochen.“ Beide freuen sich schon jetzt auf das Rückspiel im April.

