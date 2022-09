Dezimierte SpVgg Attenkirchen geht gegen DJK Otting unter

Nur in der ersten Halbzeit konnten Verena Kiermeier (l.) und die SpVgg-Mädels einigermaßen mithalten. © Michalek

Die Attenkirchener Frauen gehen in Otting ordentlich baden: Aufgrund der dünnen Personaldecke verfällt man deswegen aber nicht in Panik.

Attenkirchen – Chancenlos waren die Fußballfrauen der SpVgg Attenkirchen am zweiten Bezirksliga-Spieltag. Insgesamt acht Stammkräfte fehlten krankheitsbedingt, weshalb das Team lediglich eine Auswechselspielerin auf der Bank sitzen hatte. Am Ende verlor die SpVgg bei der DJK Otting mit 1:10 (1:3).

Das erste Ausrufezeichen setzten aber die Gäste aus Attenkirchen: Nach einem feinen Spielzug war es Laura Meister, die zur 1:0-Führung einnetzte (10.). Danach war aber nichts mehr zu holen. Bis zur Halbzeit hielt sich die SpVgg noch wacker und lag nach Gegentoren in der 13., 31. und 37. Minute lediglich mit 1:3 zurück. Doch nach der Halbzeit kombinierten sich die spielerisch starken Gastgeberinnen immer öfter vor den Attenkirchener Kasten. Weitschüsse, schöne Kombinationen, Einzelaktionen – die Gäste hatten nichts mehr zu melden. Und so stand es am Ende verdientermaßen 1:10. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Keiner verliert gerne zweistellig“, sagte Attenkirchens Trainer Alexander Urban, der trotzdem stolz ist, dass seine Mannschaft angetreten und die Partie durchgezogen hat. „Aber dieses Spiel hat keinerlei Aussagekraft für die kommenden Wochen.“ VON FRANZISKA KUGLER

DJK Otting – SpVgg Attenkirchen 10:1 (3:1)

Aufstellung: Gräber – Lobmeier, A. Kiermeier, Kolb – Festner, Linseisen, Meister, J. Lachner, Würzinger (40. Juhasz) – V. Kiermeier,

E. Lachner.

Tore: 0:1 Meister (10.), 1:1/4:1/8:1 Kurz (13./51./76.),

2:1 Weber (31.), 3:1/7:1 Gradl (37./63.), 5:1 Neumeier (55.), 6:1 Neumann (56.), 9:1/10:1 Mayer (85./88.).

Schiedsrichter: Izet Cosic.

Zuschauer: 50.

