Die Angst ist verflogen

Kein Durchkommen für den Gegner: Fabian Löw (l.) und Florian Bittner sichern den Defensivraum. © lehmann

Landesliga: Neuformierter SE Freising findet sich immer besser zurecht, jetzt geht es zum starken Aufsteiger Forstinning.

Freising – Wahrscheinlich kann man es so sagen: Die neu formierte Elf des SE Freising ist in der Landesliga Südost angekommen. Drei Spiele am Stück konnten die Lerchenfelder zuletzt gewinnen, verließen zudem zum ersten Mal in dieser Saison endgültig den Tabellenkeller und, was noch viel wichtiger für die Truppe ist: das Selbstvertrauen wächst.

Auch Trainer Flo Bittner fühlt sich bestätigt in seinen Prognosen. Es war nach dem ersten Match gegen Geretsried, als seine Elf recht deutlich unterlag und Bittner bereits um Geduld bat. „Wir haben uns erst einspielen müssen“, blickt Bittner noch einmal zurück. „Und einige in der Mannschaft mussten vielleicht auch erst kapieren, dass man manches auch hinterfragen muss bei einem selbst.“

Bittner geht nicht näher darauf ein. Er hat aber im Laufe der Saison gesehen, woran es haperte. Mancher Akteur hatte die Aufgabe Landesliga etwas unterschätzt, mit nur halbherzigem Engagement ging es nicht. „Und“, nimmt Bittner seine Mannen auch etwas in Schutz, „ein wenig war es auch die Angst, die mit geschwebt ist.“ Die Angst, vor der doch etwas unsicheren Saison und der neuen Aufgabe. Eine Angst, die, so viel ist mittlerweile klar, unbegründet war. Die junge Freisinger Truppe spielt nicht nur gut mit, sie präsentierte sich zuletzt bärenstark, kaufte etablierten Teams wie dem SB Traunstein und TuS Holzkirchen gehörig den Schneid ab. Der SEF scheint einen Weg gefunden zu haben, einen erfrischenden Fußball zu zeigen. „Die letzten Spiele waren schon sehr souverän und verdient“, erläutert Bittner nicht ohne Stolz.

In welche Richtung geht‘s?

Und nun? Gilt es, das zu bestätigen. Ein wenig wird das nächste Match beim starken Aufsteiger VfB Forstinning (Samstag, 15 Uhr) auch zeigen, wo die Reise hingeht. Denn mit einem erneuten Sieg „können wir weiter oben vielleicht hinkratzen“, hat Bittner errechnet, „mit einer Niederlage geht es aber auch schnell wieder hinten rein.“ Doch das ist unwichtig, vielmehr unterscheiden die Freisinger nicht nach Neuling, Absteiger oder etabliertem Team. Deswegen gehen die Lerchenfelder, wenn überhaupt, mit einer Portion Respekt in das Duell mit dem Aufsteiger.

Wie im vergangenen Jahr der FC Schwaig aus dem Kreis Erding hat der VfB Forstinning (Kreis Ebersberg) die Liga heuer aufgemischt, ist oben mit dran, nutzt „den Schwung eines Aufsteigers“, ist Flo Bittner gewarnt. Mehr aber auch nicht, die Eintracht-Elf habe gut trainiert diese Woche, „wir wollen dem Spiel schon unseren Stempel aufdrücken.“

Personell hat Bittner eine gute Auswahl. Kapitän Flo Schmuckermeier fehlt angeschlagen, auch beim Coach selbst und dessen Co Michi Schmid wird es sich erst am Spieltag herausstellen, für wie viele Minuten es reichen wird. Dafür ist Felix Fischer aus dem Urlaub zurück. Und noch eine gute Nachricht gab’s diese Woche: Domagoj Tiri, der schmerzlich vermisste Offensiv-Garant, konnte zwei Mal schmerzfrei trainieren und könnte zumindest in einer Woche gegen Karlsfeld wieder für ein paar Minuten angreifen.

Aufstellung:

Oswald – Müller, Mayr, Kirchberger, Löw – Fischer – Christian Schmuckermeier, Bittner, Günzel, Rist – Brudtloff