Die Kapitänin wird zur Matchwinnerin: SC Kirchdorf gewinnt den Sparkassen-Cup

Von: Nico Bauer

Teilen

Großer Erfolg für einen kleinen Verein: Der SC Kirchdorf kürte sich am Sonntag zum Pokalsieger. © Bauer

Die C-Jugend des SC Kirchdorf hat sich im Sparkassen-Cup-Finale gegen den SV Vötting durchgesetzt. Marlene Popp verwandelte den entscheidenden Achtmeter.

Allershausen – Das war Drama pur. Im Endspiel des Sparkassen-Cups der C-Junioren fiel die Entscheidung vom Punkt. 2:2 (1:1) hieß es nach regulärer Spielzeit – und damit mussten die Mannschaften ins Achtmeterschießen. Hier hatte das Team des SC Kirchdorf die stärkeren Nerven und gewann am Ende dank seiner Kapitänin mit 6:5 gegen den SV Vötting.

Die beiden Mannschaften starteten mit komplett unterschiedlichen Spielideen, aber der berühmten kontrollierten Offensive. Der Vöttinger Fußball-Nachwuchs musste das Spiel machen, weil die Kirchdorfer konsequent auf Konter lauerten und bei vereinzelten Vorstößen auf einen Torerfolg hofften. Einmal sprang die Kugel über den Vöttinger Torhüter hinweg, aber dieser konnte die Schrecksituation lösen und angelte sich den Ball noch kurz vor dem Kasten. Brandgefährlich wurde es, als SCK-Spieler Casian Chebaru alleine auf das Gehäuse zulief, aber am Keeper scheiterte.

Zur Pause alles wieder ausgeglichen

In solchen taktisch geprägten Partien braucht es in der Regel den ruhenden Ball, um die taktischen Fesseln zu lockern. In diesem Fall war das eine Vöttinger Ecke, die Maximilian Dengler in der 28. Minute einköpfte. Doch kurz darauf kamen die Kirchdorfer durch eine Standardsituation und das Tor von Noah Brummer zum 1:1-Ausgleich (35.+3). Danach war Pause – und alles konnte gefühlt wieder bei Null losgehen.

Die Heldin des Pokalendspiels: SCK-Kapitänin Marlene Popp krönte ihre bärenstarke Leistung mit einem eiskalt verwandelten Achtmeter. © Bauer

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach dem späten Treffer in der ersten Hälfte hatten nun die SCK-Junioren das Momentum auf ihrer Seite. Die Blau-Weißen kamen deutlich aktiver aus der Kabine und drückten den SVV immer wieder in den eigenen Strafraum hinein. Das Match war nun völlig offen – und als sich viele schon aufs Achtmeterschießen eingestellt hatten, wurde es nochmals richtig aufregend: Vöttings Johannes Thalhuber traf mit einer Flanke direkt ins lange Eck (70.). Danach hatte Kirchdorf noch genau einen Torschuss – und den zimmerte Elias Wildgruber gnadenlos in die Kiste (70.+3). Also gab es doch Achtmeterschießen.

Starke Nerven im Achtmeterschießen

Dort ging das Drama sofort weiter. In den ersten drei Runden verschossen die Vöttinger zweimal – und die Kirchdorfer hatten bei 3:1-Führung zwei Matchbälle. Dann jedoch vergab der SCK zwei Versuche, somit ging das Achtmeterschießen beim Stand von 3:3 in die Verlängerung. Der SVV verfehlte erneut – und so wurde Marlene Popp zur Heldin: Die Kapitänin der Kirchdorfer verwandelte eiskalt und krönte damit ihre Superleistung. „Für unseren kleinen Verein ist dieser Pokalsieg etwas ganz Besonderes“, freute sich SCK-Trainer Simon Pelczer nach dem Krimi.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.