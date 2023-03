Die Luft wird für den VfB Hallbergmoos immer dünner

Von: Nico Bauer

Schafft der VfB die Kehrtwende? Simon Werner (r.) dürfte bei diesem Vorhaben im Angriff gesetzt sein. © Christian Riedel

Die stark abstiegsbedrohten Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos müssen gegen Garching punkten. Doch der VfR kommt mit Rückenwind.

Hallbergmoos – Die Luft wird dünn und die Zeit knapp für den VfB Hallbergmoos, der seit 13 Spielen auf einen Sieg wartet. Mit dem Tabellen-15. VfR Garching empfängt das Team am Freitag um 19.30 Uhr (Stadion am Airport) einen Mitinsassen im Bayernliga-Kellerabteil und damit statistisch gesehen einen Gegner auf Augenhöhe. Allerdings spricht die Formkurve für die Gäste.

Garching hat zuletzt vier Punkte in zwei Partien gesammelt und beim 3:0-Erfolg in Ismaning eine absolute Galavorstellung abgeliefert. Der Viertletzte hat angesichts von zwölf Zählern Vorsprung auf Schlusslicht Hallbergmoos die Gefahr des direkten Abstiegs praktisch gebannt und kämpft nun darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Der VfR hat zugelegt.

Kleine Fortschritte, keine Punkte

Das wiederum kann man vom VfB Hallbergmoos derzeit nicht behaupten. Mit einem Punkt aus vier Spielen ist die Mannschaft nun Träger der Roten Laterne. Das Team kann sich für einzelne kleine Fortschritte nicht viel kaufen – zumal der VfB mit dem einen Punkt besseren TSV 1860 Rosenheim nur noch einen Gegner im Kampf gegen den direkten Abstieg hat. Garching und Türkspor Augsburg sind den beiden Clubs enteilt.

Nach der 1:2-Schlappe durch zwei späte Gegentore in Deisenhofen hatte Trainer Florian Brachtel genug Stoff für eine weitreichende Analyse: Da wäre zum einen die erschreckende Unterlegenheit seines Teams in der ersten Halbzeit und zum anderen die Art und Weise, wie der VfB in Hälfte zwei den Sieg unglücklich verpasste. „Ich bin keiner, der draufhaut“, sagt Brachtel. Der 28-Jährige versucht, die positiven Faktoren hervorzuheben und den Spielern Mut zu machen. Im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben betont er, „dass wir mehr Lust aufs Gewinnen haben sollen als Angst vor dem Verlieren“.

Kehrtwende bei der Personalauswahl

Dennoch muss der Coach die eine oder andere Kehrtwende bei der Personalauswahl vollziehen. So war Maurice David im Sturm gesetzt, aber auf dem Platz kam von ihm wenig bis gar nichts. Aktuell sind Simon Werner und Tobias Krause die beiden Offensivkräfte mit der größeren Torwahrscheinlichkeit. Brachtel jedenfalls deutet Änderungen an: „Wir Trainer stellen die elf Spieler auf, mit denen die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg am größten ist.“

In puncto Defensive müssen Brachtel und Co-Trainer Bastian Bornkessel nicht allzu viel diskutieren. Carl Opitz fehlt sicher, während hinter Andreas Giglberger und Brandon Happi Monthe Fragezeichen stehen. Damit stellt sich die Hintermannschaft nahezu von selbst auf. Ein Mutmacher ist die Rückkehr von Ex-Profi Matthias Ostrzolek, der in Deisenhofen krankheitsbedingt ausgefallen war.

Mögliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Dinkel – Petschner, Monthe, Giglberger (Küttner), Mömkes – Beetz, Kostorz, Ostrzolek, Lucksch (Diranko) – Werner, Krause.

