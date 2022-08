Die neuen Offensivmänner machen Hoffnung

Teilen

Extreme Fortschritte: SEF-Trainer Flo Bittner ist mit Neuzugang Alex Eppink (r.) sehr zufrieden. © lehmann

Landesliga: Alex Eppink und Christian Schmuckermeier haben sich schnell integriert und gehören beim SE Freising zum festen Stammpersonal.

Freising – Manchmal kann so etwas Berge versetzen. Drei Spiele lang war es für die Fußballer des SE Freising fast schon frustrierend in der Landesliga Südost. Keine Punkte und teils krachende Niederlagen. Wenngleich, und das war den Verantwortlichen durchaus bewusst, eine Menge Potenzial in der Truppe steckt. Doch irgendwann kann sich so etwas halt auch zu einem Abwärtsstrudel entwickeln. Nachdem es vergangenes Wochenende zumindest zum ersten Punkt gereicht hat, sieht die Welt vor dem Auswärtsmatch beim nächsten Absteiger SV Pullach (Sa., 14 Uhr) schon wieder etwas besser aus.

Der eine Zähler wird der jungen Eintracht-Elf helfen. „Jetzt tun wir gut daran, diese Leistung weiter auszubauen“, wollte Trainer Flo Bittner den Mini-Erfolg nicht überbewerten. Als einzige Truppe in der Südost-Staffel sind die Lerchenfelder noch ohne Dreier, das soll sich ändern. „Dafür müssen wir den Kampf mehr annehmen.“

Die Neuen sind gut integriert

Gute Nachricht: Die Körpersprache gegen Wasserburg war schon eine ganz andere als noch in den ersten Partien. Eine weitere gute Nachricht: Die ersten Auftritte haben auch Überraschungen hervorgebracht, insbesondere in der Offensive, nach dem Abgang von Goalgetter Andi Hohlenburger eigentlich das Sorgenkind. Doch so schlecht scheint die Nachfolger-Suche gar nicht zu laufen. Hervorgetan haben sich ausgerechnet zwei späte Neuzugänge: Alexander Eppink und insbesondere Christian Schmuckermeier. Letzter kam aus der Kreisliga, spielt erfrischend und ohne Scheu auf, konnte das Landesliga-Level von der ersten Minute an mitgehen. „Er überzeugt mit Leistung“, lobte Bittner erneut. Man merke, dass Schmuckermeier Bock habe, sein Können zu zeigen. „Darüber hinaus ist er total demütig und hebt nicht ab“, freut sich der Coach. Glück also, dass sich der 23-Jährige am Ende doch noch für den SEF entschieden hat und nicht in Wartenberg und der Kreisliga blieb. Schlecht für die Eintracht: Am Samstag fehlt der junge Schmuckermeier aus privaten Gründen.

Doch auch ein zweiter, später Neuzugang etabliert sich erstaunlich rasch. Alex Eppink stand bisher in jedem Spiel in der Startelf und zahlt das Vertrauen des Trainers mit Leistung zurück. Der 25-Jährige aus Nordrhein-Westfalen kam mit wenig Spielpraxis an die Isar. „Er lernt aber in jedem Training fußballerisch dazu und macht extreme Fortschritte, er ist ein riesen Gewinn“, lobt Bittner auch hier. Eppink ackert und rackert mit seiner Physis vorne drin. Und seit vergangenem Wochenende steht auch noch der erste Treffer auf der Habenseite. Kann so weitergehen für ihn und den SEF.

Aufstellung

Oswald – Müller, Mayr, Schmid (Kirchberger), Rist – Magat, Florian Schmuckermeier, Fischer, Rudzki – Eppink, Hones (Brudtloff).