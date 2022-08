Die Null steht

Von Moritz Stalter schließen

Bezirksliga: Der Aufsteiger BC Attaching bleibt auch beim Heimdebüt gegen den TSV Rohrbach ohne Gegentor und hat drei Punkte nach zwei Spielen.

Attaching – Dass ein Aufsteiger seine Gegner in Grund und Boden spielt, ist ja eher die absolute Ausnahme. Der BC Attaching versucht es in der Bezirksliga Nord gar nicht erst. Vielmehr konzentrieren sich Trainer Enes Mehmedovic und seine Spieler darauf, so gut zu verteidigen wie in der vergangenen Spielzeit. Mit Erfolg. Beim 0:0-Remis gegen den TSV Rohrbach blieb der BCA zum zweiten Mal in Folge ohne einen Gegentreffer.

Nach dem 2:0-Erfolg in Günzlhofen am ersten Spieltag wechselte Mehmedovic auf zwei Positionen.: Daniel Prokisch und der verhinderte Manuel Haug machten für Imouroine Ouro-Agouda und Neuzugang Jasko Hamzagic Platz. Bei den am ersten Spieltag ebenfalls siegreichen Rohrbachern fehlten zwei Schlüsselspieler. Michael Humbach und Dominik Kaindl, der mit einem Kreuzband lange ausfällt. „Die Rohrbacher haben trotzdem genug Qualität im Kader“, sagte Mehmedovic.

Gäste fest im Griff der BCA-Abwehr

Seine Mannschaft hatte die Gäste aber im Griff und war in der von Zweikämpfen geprägten Partie torgefährlicher. „Wir hatten zwei, drei Halbchancen, sie eigentlich nichts“, zählte Mehmedovic auf. Tore fielen vor der Halbzeitpause aber nicht.

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Attachinger nichts anbrennen. Die Handschrift von Mehmedovic ist klar zu erkennen. Als der 40-Jährige das Traineramt im Sommer 2018 übernommen hatte, kassierte der BCA knapp 50 Tore. In der vergangenen Saison stellten die Freisinger Vorstädter mit nur 19 Gegentreffer in 26 Spielen die beste Abwehr der Kreisliga Donau/Isar 2. Und an diese Leistung knüpfen sie auch in der neuen Spielklasse an. Die etablierten Rohrbacher blieben auch nach der Pause ohne nennenswerte Abschlussmöglichkeit.

„Die Defensive steht gut“, so Mehmedovic zufrieden. In Ballbesitz sieht der Übungsleiter jedoch Luft nach oben. „Wir müssen im Spiel nach vorne mehr Risiko gehen.“ Der BCA war zwar auch im zweiten Durchgang dem Tor näher als die Gäste aus Rohrbach, richtig gefährlich wurde die Heimelf aber nicht. Immerhin reichte es für einen Punkt. „Wenn ich ehrlich bin, hätte ich aber schon gerne drei Punkte gehabt. Und ich glaube, dass die auch möglich gewesen wären“, so Mehmedovic.