Die Relegations-Kicker haben länger Pause

Von: Nico Bauer

David Lucksch: Der Offensivspieler für die Außenbahn (vorne) kommt vom FC Deisenhofen nach Hallbergmoos. © Sven leifer

Fußball: VfB Hallbergmoos verstärkt sich mit dem Deisenhofener David Lucksch, ein Trio verlässt den Bayernligisten.

Hallbergmoos – Beim VfB Hallbergmoos nimmt der Kader für das zweite Jahr in der Bayernliga immer deutlichere Formen an. Mit David Lucksch vom FC Deisenhofen hat man einen gestandenen Bayernligaspieler verpflichtet. Unterdessen haben sich nun auch offiziell drei Spieler verabschiedet.

Der 22 Jahre junge David Lucksch wurde in der Jugend des FC Deisenhofen ausgebildet und schaffte dort auch den Sprung in die erste Mannschaft. In den letzten beiden Spielzeiten kam der auf der linken Außenbahn beheimatete Offensivkicker auf 44 Bayernligaspiele (zwei Tore). Mit ihm kommt ein gestandener Mann, der noch viel Potenzial hat.

Auf der Seite der Abgänge hat man nun das Missverständnis mit Andre Gasteiger beendet. Der Offensivspieler sollte einst der Königstransfer werden, kam aber menschlich wie sportlich nie an. Gasteiger zieht weiter zum Landesligisten TSV Grünwald. Auch Mittelspieler Florian Schrödl kam nur zu wenigen Kurzeinsätzen, er schließt sich dem Kreisligisten SC Kirchasch an. Mit unbekanntem Ziel hat der Mittelstürmer Sandro Cazorla den VfB verlassen. Er ließ mitten im Abstiegskampf seine Chancen derart verstreichen, dass er in den Relegationsspielen kein Thema mehr war und durch Altmeister Marc Gundel ersetzt wurde. Es war kein großes Geheimnis, dass Cazorla beim Neustart mit Coach Matthias Strohmaier keine Erfolgsaussichten mehr hatte.

Nach den knüppelharten Relegationswochen müssen die Hallbergmooser zaubern, während andere Bayernligisten schon wieder auf die neue Saison hinarbeiten. Am letzten Mittwoch trafen sich die Neuen. Alle Spieler aus der Relegation haben noch eine Woche Urlaub und starten am 22. Juni. „Das ist schon sehr spät“, sagt der sportliche Leiter Anselm Küchle, „aber unsere Spieler brauchen für Körper und Geist diese Zeit.“ Deshalb nimmt man es in Kauf, mit etwas Trainingsrückstand die Vorbereitung aufzunehmen. Dafür ist im zweiten Bayernligajahr das Ziel, sich für den Ligaverbleib die Saisonverlängerung ersparen zu können.