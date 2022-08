Die richtige Antwort

Maximilian Oswald Der SEF-Keeper war in Traunstein der große Rückhalt. © fupa

Landesliga: SE Freising feiert einen verdienten 2:0-Auswärtssieg in Traunstein.

Freising – Abstiegskampf? Wohl nicht mit den Fußballern des SE Freising, die am Freitagabend doch recht überraschend, aber hochverdient mit 2:0 (1:0) beim SB Traunstein gewannen.

Es waren eindringliche Worte, die Freisings neuer Spielertrainer Flo Bittner nach dem krachenden 2:4 gegen Bruckmühl an seine Mannen gerichtet hatte. Die Rede war vom Abstiegskampf. Nicht mit uns, dachten sich wohl die Kicker und legten eine Woche später einen Auftritt hin, der den Coach milder stimmte. „Taktisch und läuferisch war das 100 Prozent so, wie wir uns das vorgestellt hatten“, lobte der Trainer. In der Summe hatte Traunstein zwar mehr Ballbesitz, die gefährlichen und zwingenden Szenen oblagen aber den Gästen. Und brachten der Eintracht bald die Führung: Nach einem feinen Zuspiel von Luka Brudtloff von rechts landete das Leder im Strafraum bei Christian Schmuckermeier. Dessen Schuss wurde von einem SB-Verteidiger zunächst noch geblockt, im Nachsetzen drückte der Linksaußen das Leder dann aber über die Linie (15.).

In der Folge verpassten es die Freisinger, den Deckel frühzeitig draufzupacken. Wenn offensiv was geschah, dann vor dem Traunsteiner Tor. Aber entweder hatte SB-Keeper Thomas Unterhuber seine Finger im Spiel wie bei einem satten Freistoß von Florian Schmuckermeier. Oder aber der Pfosten verhinderte den zweiten Treffer von Bruder Christian. Auf der anderen Seite war Maxi Oswald, der endgültig seine Verletzung auskuriert zu haben scheint, auf dem Posten und parierte ein paar Mal glänzend.

Nach dem Seitenwechsel warfen die Hausherren freilich alles in die Waagschale. Doch entweder vergaben die Angreifer oder Oswald war auf der Hut. Der Torwart gab seinen Vorderleuten wichtige Kommandos, war somit wichtiger Rückhalt für die Lerchenfelder. Freising dagegen schien sein Pulver zunächst verschossen zu haben und konzentrierte sich auf eine stabile Verteidigung. Das erlösende 2:0 fiel schließlich erst in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Maxi Rudzki hatte hartnäckig nachgesetzt und anschließend von links eine butterweiche Flanke an die Strafraumgrenze gezirkelt. Dort stand schließlich Rückkehrer Selim Magat, der nahm den Ball direkt und wuchtete ihn ins linke Eck (90.+1) –- nur zwei Minuten nach der Einwechslung.