Diese Kabinenkunst war echtes Teamwork: FCA Unterbruck hat die vielleicht coolste Umkleide im Landkreis

Von: Nico Bauer

Mächtig stolz auf die neugestaltete Umkleidekabine sind Künstler Heiko Wachtler (l.) und Fußball-Abteilungsleiter Christian Stanglmeir. © Nico Bauer

Die Fußballer des FCA Unterbruck haben ihre Heimkabine umgestaltet. Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen.

Unterbruck – Die Brucker Buam befinden sich im Fußball-Landkreis regelrecht auf der Überholspur: Nach einigen Jahren, in denen es sportlich eher ruhig um den Club war, ist der FCA Unterbruck im vergangenen Jahr von der A-Klasse in die Kreisklasse aufgestiegen – und in den kommenden Monaten könnte das Team sogar in die Kreisliga durchmarschieren. Doch wenn es nach der Kabine ginge, dann hätte der Verein schon jetzt mindestens Landesliga-Niveau.

Die einigermaßen coronakonforme Party im Juli 2021 war die erste Aufstiegsfeier seit langem, daher gab’s einiges nachzuholen. Bei der Feier entstand unter anderem die Idee, die Heimkabine unter dem Sportheim umzugestalten. Da traf es sich gut, dass der FCA eine Mannschaft ist, wie es sie heute kaum noch gibt: Fast alle Spieler kommen aus der Gemeinde, haben bereits in der Jugend beim FCA gespielt. Es gibt Freundschaften, die weit über das Fußballerische hinausgehen.

Verborgene Talente in den eigenen Reihen

Bei den Planungen für die Kabine fand man dann in den eigenen Reihen Talente, die so nicht oder nur teilweise bekannt waren. Der Technische Leiter Patrick Schnatmann organisierte den Umbau und hatte mit dem Schreiner Matteo Kern einen Fachmann an der Seite, der unter der Decke die Ablagen für die Spieler neu baute. Kern kommt in dieser Saison bislang auf 13 Einsätze und fünf Tore, was für einen Verteidiger beachtlich ist.

Kultiger Schlachtruf in kultiger Kabine: Der FCA hat nun die vielleicht coolste Umkleide im Fußball-Landkreis. © Nico Bauer

Ein Spieler der Meistersaison war Heiko Wachtler, der mit fünf Einsätzen und einem Tor am Siegeszug durch die A-Klasse beteiligt war. „Wir haben so viele Talente bei unseren Spielern, von denen wir nichts wussten“, betont Abteilungsleiter Christian Stanglmeir. Wachtler habe „auf blöd eine Wand im Büro gestaltet“ – und das war der Startschuss. Alle waren begeistert, und der Künstler bekam freie Hand.

„Tuck, Tuck, Tuck – Unterbruck!“ bekommt einen Ehrenplatz

In der Kabine wurden die Wände rot grundiert, sodass jedem Bayern-Fan das Herz aufgehen würde. Über Schablonen wurde „Home of Unterbruck“ an die beiden Wände gesprayt. Dieses Design in der vielleicht coolsten Kabine im Fußball-Landkreis soll die letzten Prozente aus den Spielern herauskitzeln, um Ende Mai womöglich den nächsten Aufstieg in die Kreisliga feiern zu können. Nicht fehlen darf natürlich der kultige Schlachtruf des Clubs: „Tuck, Tuck, Tuck – Unterbruck!“ Dieser bekam einen Ehrenplatz zusammen mit dem Bild jubelnder Fußballer an der Wand neben dem Kabinenausgang.

Abteilungsleiter Christian Stanglmeir bedankte sich für die Umgestaltung beim Technischen Leiter Patrick Schnatmann sowie den Helfern Heiko Wachtler, Emma Wachtler, Matteo Kern, Leon Kern oder Roland Lintner für die Unterstützung. Die Abteilung musste nur noch 3000 Euro Materialkosten übernehmen. Beim FCA Unterbruck war die Kabinenkunst genauso Teamwork wie die vielen Erfolge auf dem Platz.

