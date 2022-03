Diese Neuzugänge machen Eindruck: TSV Eching verstärkt sich mit Julia-Marie Grosch und Nele Mezger

Toptalent: Nele Mezger kickte früher im U17-Team des FC Bayern München und zuletzt beim FC Stern. © privat

Drei Spielerinnen haben den TSV Eching verlassen, doch die Neuzugänge haben es in sich. Das Team ist gewappnet für den BOL-Wiederauftakt am Wochenende.

Eching – Jetzt geht es wieder um Punkte für den Klassenerhalt: Mit einem Heimspiel gegen Höhenrain starten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching in die zweite Saisonhälfte. Die Vorbereitung war insgesamt durchwachsen – zudem hat sich in personeller Hinsicht einiges getan.

Nach den Abgängen von Top-Torschützin Kelly Scholz und Keeperin Katharina Prummer (beide vereinslos) sowie Mittelfeldspielerin Elena Fischer (FC Neufahrn) freut man sich in Eching jedoch auch über zwei Neuzugänge: Mit Julia-Marie Grosch (früher FC Moosburg) steht beim TSV künftig eine neue Frau zwischen den Pfosten. „Von der Julia bin ich sehr beeindruckt, sie hat einen super Charakter“, schwärmt Zebras-Trainer Jan Strehlow. Neu in der Mannschaft ist auch die ehemalige Jugendspielerin des FC Bayern München, Nele Mezger (18), die zuletzt beim FC Stern München kickte. „Sie ist ein wahnsinniges Organisationstalent und unter anderem auch technisch sehr stark“, lobt der Coach die junge Defensivakteurin.

Strehlow: „Durch Corona waren teilweise nur zehn Leute im Training.“

Strehlow hat allerdings eine durchwachsene Vorbereitung mit seinem Team hinter sich. Wegen der Witterungsbedingungen fand ein Großteil der insgesamt sechswöchigen Einstimmung auf die Rückrunde in der Halle statt. Und auch auf dem Rasen lief nicht alles rund: „Durch Corona waren teilweise nur zehn Leute im Training“, bedauert Jan Strehlow, der die Schwerpunkte seiner Vorbereitung noch bis in die Punkterunde ziehen wird. Der Fokus soll dabei auf der allgemeinen Fitness liegen, etwa auf Schnelligkeit und Ausdauer.

Teambuilder: Trainer Jan Strehlow blickt auf eine insgesamt eher durchwachsene Vorbereitung zurück. © Verein

Zusätzlich zu den drei Trainingseinheiten in der Woche versuchten die Echinger Fußballerinnen, in mehreren Testspielen die nötige Platzreife zu erreichen: Beim Bezirksligisten TSV München-Solln unterlag man zwar mit 3:6, war aber froh, endlich wieder draußen spielen zu können. Auch beim SC Vierkirchen (Bezirksliga) musste man sich mit 0:1 geschlagen geben. „Das war trotzdem ein guter Test“, berichtet Strehlow. Am vergangenen Wochenende schaffte man bei der Bezirksliga-U23 des FFC Wacker München ein 1:1 – laut Coach war es das beste Spiel seines Teams auf Kunstrasen. Die Generalprobe steigt am Mittwoch um 19.30 Uhr zu Hause gegen den Kreisklassen-Club SpVgg Markt Schwabener Au, bevor am Sonntag (15 Uhr) der Wiederauftakt in der Bezirksoberliga gegen den Tabellenvierten FSV Höhenrain ansteht.

Das Saisonziel ist weiterhin der Klassenerhalt

„Wir haben noch nie gegen Höhenrain gespielt. Wir wollen aber daheim zeigen, dass wir unsere Großfeldtaktik beherrschen. Das heißt, offensiv kreativ und defensiv diszipliniert zu agieren“, erklärt Strehlow, der als Saisonziel weiterhin den Klassenerhalt ausgibt. Ebenso ist es ihm wichtig, den Spaßfaktor hoch zu halten, weshalb neben einem Teamausflug zum AirHop Trampolinpark in München am vergangenen Wochenende auch noch zu Hause ein Trainingslager stattfand.

