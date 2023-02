Dominanter SE Freising schlägt den TSV Eching mit 2:0

Florian Schmuckermeier war an beiden Freisinger Toren beteiligt. © SEF

Den Fußballern des SE Freising fehlt im Sturm ein echter Vollstrecker. Deshalb reichte es im Testspiel gegen den TSV Eching nur für einen 2:0-Sieg.

Freising – Es gab Zeiten, da war dieses Duell ein brisantes Derby in der Landesliga Südost. Aktuell treffen sich beide Klubs lediglich zu Testspielen – und am Ende war es eine klare Angelegenheit: Mit 2:0 (1:0) setzten sich die Landesliga-Fußballer des SE Freising am Donnerstagabend im Vorbereitungskick gegen den Kreisligisten TSV Eching durch.

SE Freising macht zu wenig aus seinen Chancen

Bereits in Halbzeit eins dominierte der SEF weitestgehend das Spielgeschehen. Jedoch: Die Hausherren machten auf dem Lerchenfelder Kunstrasen viel zu wenig aus den vorhandenen Möglichkeiten – und so dauerte es bis zur 41. Minute, ehe die Domstädter in Führung gingen: Kapitän Florian Schmuckermeier flankte von der rechten Seite, im Zentrum stieg Sebastian Thalhammer am höchsten und nickte ein.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Dominanz des SE Freising noch zu, doch mehr als das 2:0 sprang am Ende nicht heraus: Niklas Tatzer, erneut einer der agilsten Lerchenfelder Fußballer, hatte den Ball wunderbar durchgesteckt, Florian Schmuckermeier vollstreckte diesmal selbst (59.). Allerdings: Auch gegen Eching wurde deutlich, dass dem SEF im Sturm ein echter Vollstrecker fehlt. Viele tolle Aktionen verpufften.

Beide Trainer sind zufrieden

„Die Freisinger haben verdient gewonnen. Sie hatten mehr Qualität auf dem Platz und waren athletisch und konditionell besser“, resümierte Echings Coach Alexander Günther. „Dennoch bin ich zufrieden.“ SEF-Trainer Florian Bittner sah unter dem Strich eine gute Leistung, nach hinten habe man nichts zugelassen. „Im Abschluss waren wir aber zu fahrlässig.“ Die echten Gradmesser würden noch kommen – beispielsweise testet der SEF am Sonntag um 14 Uhr in der Savoyer Au gegen den Bayernligisten VfR Garching. „Da erwarte ich mir mehr Zielstrebigkeit“, fordert Bittner.

