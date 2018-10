Doppelpacker Lechner schockt Mauern spät

Lengdorf kommt zwei Mal zurück

von Anton Hirschfeld schließen

Matthias Spanrad schließen

Richtig enttäuscht waren am Samstagnachmittag die Mauerner Kicker. So nah dran an den drei Zählern waren die Lippcke-Mannen schon lange nicht mehr. „Allein von der Leistung her hätten wir den Sieg verdient gehabt“, resümierte Abteilungsleiter Alex Karl.

Aber die Gäste schafften es zwei Mal nicht, ihre Führung über die Zeit zu retten und kassierten am Ende auch noch den bitteren Treffer zum 2:3. „Da war Lengdorf reifer, bei uns schwanden dagegen die Kräfte“, so Karl.

Dominik Hobmaier hatte die Gäste nach einer Flanke von rechts früh in Führung geköpft (3.). Die Antwort von Lengdorf ließ zwar auf sich warten, doch nach einem Foul von Spiele-Keeper Benedikt Sommer an Tobias Lechner vollstreckte FCL-Goalgetter Martin Lechner sicher (25.). Aber in der zweiten Halbzeit meldete sich auch Mauern zurück: Nach einem Foul an Matthias Staringer vollstreckte Sascha Dörner den Strafstoß sicher zum 2:1 (72.). Eine erneute Unachtsamkeit kostete den Gästen die Führung: Nach einer Ecke stand Felix Fischer am langen Pfosten mutterseelenallein und konnte einnetzen (81.). In der Schlussphase hatte Lengdorf dann den längeren Atem: Nach einem Pass in die Tiefe war Lechner allen auf und davon und sicherte seinem FCL den Dreier (85.).

FC Lengdorf – SpVgg Mauern 3:2 (1:1)