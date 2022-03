Doppelpass im Freisinger Mädchenfußball

Auftakt zu größerem Projekt: Mädchen vom Sportclub und der SG Eichenfeld beim Training. © Christian Greiner

Sportclub und SG Eichenfeld wollen den Nachwuchs länger im Spielbetrieb halten

Freising – Viele Vereine kennen das Dilemma: Fußballbegeisterte Mädchen spielen bis zur D-Jugend gemeinsam mit den Jungs, aber danach hören sie oft auf. So ging es bisher auch dem Sportclub Freising und der SG Eichenfeld, doch nun wollen die beiden Vereine das gemeinsam ändern. Ab dem Sommer 2022 wird ein gemeinsames U15-Mädchen-Team als Spielgemeinschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Es gab ja bereits einige Versuche von verschiedenen Vereinen oder auch vereinsunabhängig, aber es hat bisher nicht geklappt, dauerhaft ein Mädchenteam zu etablieren. Die U14-Trainer Josef Gangkofer (SC) und Christian Greiner (SGE) –- selber Väter fußballbegeisterter Mädchen – wollen das ändern. Beim Sportclub spielen aktuell vier Mädchen mit den Jungs in der U14, und in Eichenfeld sind es acht Mädchen in den Teams der U12 und U14.

Bei einem ersten Training waren 13 Mädchen dabei und alle hatten großen Spaß. In einem Gespräch mit den Eltern wurde von den Trainern anschließend auch erklärt, was man vorhat und wie Trainings- und Spielbetrieb aussehen sollen. Der Zuspruch und die Bereitschaft, dabei zu sein, war sehr groß.

Am Sonntag, 3. April (11 Uhr) findet in Eichenfeld ein allererstes gemeinsames (Trainings-)Spiel mit dem Mädchenteam vom Kirchheimer SC statt. Mädchen, die sich das mal anschauen und auch mit den Verantwortlichen sprechen wollen, sind herzlich eingeladen. Die neue Spielgemeinschaft sucht auf jeden Fall weitere Spielerinnen der Jahrgänge 2008 bis 2010. Dabei ist es auch völlig egal, ob die Mädchen bereits im Verein gespielt haben oder erst mit dem Fußball anfangen. Seitens der Vereine ist auch geplant, das Konzept zu erweitern und baldmöglichst weitere Mannschaften, eine U17 und eine U13 zu etablieren. Damit wollen die Vereine den Mädchen dauerhaft ermöglichen, Fußball zu spielen und dann auch ab 17 Jahren im Damenteam der SG Eichenfeld weiter aktiv zu bleiben.

Fragen beantwortet Christian Greiner unter der Nummer (01 71 / 833 18 60).