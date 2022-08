Drei Punkte gegen den Frust

Matchwinner für Kammerberg: Constantin Cosa erzielte im Bezirksliga-Derby gegen den BC Attaching den Siegtreffer zum 2:1 für die Hausherren. © Lehmann

Bezirksliga: SpVgg Kammerberg erzwingt im Derby einen 2:1-Heimsieg gegen den BC Attaching.

Kammerberg – An den ersten beiden Spieltagen hat sich Frust angestaut bei den Bezirksliga-Fußballern der SpVgg Kammerberg. Im Heimspiel gegen den BC Attaching zeigte die Spielvereinigung dann eine Qualität, die sie nicht immer abruft: Sie wehrte sich in den Zweikämpfen und hielt gegen den gut gestarteten Aufsteiger dagegen. Die Belohnung war ein 2:1-Erfolg in einem Duell, das nicht spurlos an den Beteiligten vorbeiging.

SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston hatte vor der Partie betont, dass Zweikämpfe wichtiger sein werden als die spielerische Komponente. In dieser Disziplin hatten die Gäste aus Attaching an den ersten beiden Spieltagen geglänzt. Vier Punkte, kein Gegentor – der Aufsteiger war mit seiner kompromisslosen und defensivorientierten Spielweise im Eiltempo in der Liga angekommen. Die etablierten Kammerberger hingegen wollten sich nach zwei Niederlagen zum Auftakt beweisen. Und sie zeigten eine Reaktion. „Kammerberg war in der ersten halben Stunde total überlegen“, gab BCA-Trainer Enes Mehmedovic zu. Was der Heimelf fehlte, war ein Erfolgserlebnis.

Attachinger Führung

Dieses hatten die Gäste, weil Didier Nguelefack sich in der 37. Minute nach einem Abwurf von Keeper Hans Gamperl durchsetzte und in die Ecke schlenzte. Da der Torschütze wenig später eine Riesenchance auf den zweiten Treffer ausließ, blieb Kammerberg in Schlagdistanz. Kurz vor der Pause hatten die Kammerberger eine Standardsituation. Der Ball landete bei Niklas Kiermeier, der sehenswert in die obere Ecke traf. Während die Heimelf den Ausgleich bejubelte, beschwerten sich die Gäste. Sie hatten in der Entstehung ein Foul an Mirnes Gurbeta gesehen. Für den Abwehrchef ging es nicht weiter. Er musste mit dem Verdacht einer schweren Knieverletzung runter.

Nach dem Seitenwechsel wurde es noch hitziger. Beide Mannschaften rieben sich aneinander auf, Schiedsrichterin Ariane Fichtl unterbrach das Spiel wegen Fouls sehr oft. In der 67. Minute kochten die Emotionen erneut hoch, denn Kammerberg ging nach einem schönen Spielzug durch Marius Cosa in Führung. Zuvor hatte der Linienrichter die Fahne wegen einer Abseitsposition gehoben. Die Attachinger hörten kurz auf zu spielen, doch wegen einer passiven Abseitsposition blieb die Unterbrechung aus. Kammerberg nutzte die Verwirrung, Attaching reklamierte. Koston zeigte Verständnis: „Ich hätte mich wahrscheinlich auch beschwert, wären wir in der Situation gewesen.“

Kammerberg übersteht BCA-Schlussoffensive

Doch er und sein Team profitierten. Die Spielvereinigung führte mit 2:1. Die drei Punkte waren aber noch nicht in Stein gemeißelt, denn Attaching wehrte sich. Die Gäste warfen noch einmal alles nach vorne und hatten durch Imouroine Ouro-Agouda die Topchance auf den Ausgleich, der Ball klatschte aber an die Latte. So blieb es beim knappen Kammerberger Erfolg. „Es war das erwartet schwere Spiel und ein hartes Stück Arbeit. Es war klar, dass die Zweikampfstärke entscheidend sein wird und nicht das Spielerische. Wir haben es angenommen“, freute sich Koston.

Die Gäste haderten. „Aufgrund der ersten halben Stunde geht der Kammerberger Sieg in Ordnung, aber wir hatten gute Chancen. Es wäre mehr möglich gewesen“, so BCA-Coach Mehmedovic nach intensiven 90 Minuten.