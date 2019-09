Dreierpack von Happy Sunday: SG Eichenfeld-Eittingermoos spielt 3:3 in Schwaig

Frauenfußball - Kreisliga

von Franziska Kugler

Es war ein spannendes Spiel, das auch keinen Verlierer verdient gehabt hätte: Am Ende teilten sich der FC Schwaig und die SG Eichenfeld-Eittingermoos beim 3:3 die Punkte.

Eichenfeld/Eittingermoos – Bei der SGEE war man nach großen personellen Veränderungen im Vergleich zur Auftaktpartie gespannt, wie sich das Match entwickeln würde. Dabei zeigte das Team von Beginn an ein starkes Spiel und konnte früh nach einem Alleingang von Happy Sunday mit 1:0 in Führung gehen (14.). Allerdings hatten die Schwaiger Frauen ebenfalls einen guten Tag erwischt, somit ging es hin und her. Letztlich war das 1:1 zur Pause – der FCS hatte in der 36. Minute eingenetzt – gerecht.

In der zweiten Hälfte veränderte sich nichts am Spielverlauf. Nach dem erneuten Führungstreffer der SGEE – abermals war Happy Sunday erfolgreich (52.) – fiel direkt der Ausgleich (57.). Doch Sunday war nicht zu halten: Sie schnürte kurz darauf ihren Dreierpack (60.) und brachte Eichenfeld-Eittingermoos auf die vermeintliche Siegerstraße. Doch Schwaig schaffte in Minute 80 noch das 3:3.

„Die Mannschaft hat füreinander gekämpft und die Sache wieder sehr gut gemacht“, lobte SGEE-Trainer Michael Hillebrand. An diese Leistung will das Team am kommenden Wochenende anknüpfen: Am Sonntag um 13 Uhr gastiert der TSV Rohrbach auf der Eichenfelder Sportanlage – da sollen die Punkte natürlich in Freising bleiben.

