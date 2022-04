Dünne Luft im Derby-Keller

Teilen

Wiedersehen: (v.l.) Alexander Fischer, Dominik Daubner und Jan Strehlow beim 4:0-Sieg der Kammerberger in Eching. © lehmann

Bezirksliga-Derby: Kammerberg und Eching brauchen dringend Punkte.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg und der TSV Eching haben etwas gemeinsam. Beide Teams brauchen dringend Punkte für den Klassenerhalt. Und doch ist die Lage unterschiedlich, denn während die Kammerberger auf dem Relegationsplatz elf stehen und seit der Winterpause schon drei Spiele gewinnen konnten, werden die kriselnden Zebras als Schlusslicht in das direkte Duell am Samstag (15 Uhr) gehen.

Für Eching wird die Luft immer dünner. Bereits wenige Wochen nach dem Ende der Winterpause steht fest: Der Befreiungsschlag ist nicht gelungen. Nach der 0:3-Niederlage im Nachholspiel gegen den FSV Pfaffenhofen warten die Zebras weiterhin auf den ersten Sieg im Kalenderjahr 2022. Nach nur einem Zähler aus vier Spielen ist der Rückstand auf Relegationsplatz zwölf auf fünf Punkte angewachsen. Sieben Spiele haben die Zebras noch, um das Defizit auszugleichen – und auch wenn die Elf von Trainer Alexander Günther positive Ansätze zeigt, wäre der Klassenerhalt eine Überraschung. Immer wieder fallen wichtige Spieler aus. Gegen Pfaffenhofen fehlten Daniel Amannsberger und Matthew Atkinson. Beide kehren für das Gastspiel in Kammerberg in den Kader zurück. Dafür wird Staas Mitko mit Verdacht auf einen Bänderriss vorerst ausfallen. Christian Niederstrasser ist angeschlagen. Flo Höltl sollte nach einer Verletzung gegen Pfaffenhofen wieder herangeführt werden, musste dann aber 90 Minuten durchspielen. Immerhin: Der Kapitän hat die Belastung vertragen.

Kammerbergs Trainer warnt

Die SpVgg Kammerberg will sich von der Lage beim Gegner aber nicht täuschen lassen, denn „angeschlagene Boxer“ gelten schließlich als gefährlich. „Die Echinger brauchen dringend Punkte. Die werden alles reinhauen“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Auch seine Mannschaft steht unter Zugzwang, denn während die Kammerberger beim Spitzenreiter einen Achtungserfolg knapp verpassten (0:1), punktete die direkte Konkurrenz aus Pfaffenhofen und Rohrbach. „Es wird ein wichtiges Spiel für uns. Wir werden versuchen, läuferisch und kämpferisch alles reinzuhauen“, so Koston. Die Personalsituation bereitet ihm allerdings Sorgen. „Wir hatten bei unserem Spiel am Freitag vor einer Woche in Rohrbach 18 Spieler, gegen den ASV waren es noch 15 und im Abschlusstraining nur elf Spieler. Es darf nichts mehr passieren“, sagt er. Immerhin kommt Raffael Dirrigl zurück. Der Verteidiger verpasste die Partie in Dachau, gehört im Kalenderjahr 2022 aber zum Stammpersonal.

Im Hinspiel setzten sich die Kammerberger mit 4:0 durch. Doch Koston bremst: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe und absolut nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt.“ Auch dieses Mal rechnet er mit einem engen Duell.