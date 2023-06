Déjà-vu trotz starker Leistung: TSV Eching unterliegt Wolfratshausen erneut

Voll dagegengehalten: Jaqueline Eberling (l.) und die Echinger Frauen machten es Wolfratshausen diesmal mit ihrer defensiven Ausrichtung schwerer als vor einer Woche. © Lehmann

Die Fußballerinnen des TSV Eching haben gegen Wolfratshausen erneut den Kürzeren gezogen. Allerdings lief es viel besser als im Duell vor einer Woche.

Eching – Ein Déjà-vu erlebten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching am Sonntag: Nach dem 0:4 vor einer Woche mussten sich die Zebras zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit dem BCF Wolfratshausen beugen. Doch diesmal hielten die TSV-Frauen stark dagegen und unterlagen nur mit 0:2 (0:0).

„Wir sind absolut gut in die Partie gekommen“, sagte Ersatzcoach Stefan Bergmoser, der das aus persönlichen Gründen verhinderte Trainerteam vertrat. Die Mädels hatten im Vergleich zum jüngsten Auftritt gegen den BCF deutlich mehr Zugriff im Mittelfeld und erspielten sich in Hälfte eins einige zwingende Chancen. So rutschte unter anderem ein langer Ball von Jaqueline Eberling knapp am Pfosten vorbei. Die Gäste hatten mit der defensiveren taktischen Aufstellung des TSV zu kämpfen und kamen selten bis zum Echinger Kasten durch.

Effektiver BCF macht in neun Minuten alles klar

Nach der Pause zahlten die Gastgeberinnen den Preis für ihre immense Laufarbeit in der ersten Halbzeit, während die Wolfratshausener Frauen ihre wenigen Möglichkeiten effektiv nutzten. So ging der BCF innerhalb von neun Minuten durch Tore von Monika Stöger (55.) und Marie Arndt (64.) mit 2:0 in Führung. Beide Male hatte die etatmäßige Feldspielerin Paula Theis, die diesmal das Echinger Gehäuse hütete, keine Chance.

Trotz der erneuten Niederlage gegen den BOL-Zweiten war Bergmoser „superstolz“ auf die Mädels. „Ich hätte natürlich gerne einen Punkt mitgenommen. Aber wegen der sehr guten Leistung, die wir gezeigt haben, bin ich nicht enttäuscht.“ Am kommenden Samstag um 17 Uhr steht für die Zebras nun das Saisonfinale an. Dabei geht es zum Dritten FSV Höhenrain – und dort „wollen wir uns gut aus der Saison verabschieden“, betont der Echinger Aushilfscoach.

Spielstatistik:

TSV Eching – BCF Wolfratshausen 0:2 (0:0)

Aufstellung TSV: Theis – Eberling, Grund (46. Schmidt), Heckmair, Aberl – Priselac (21. Böhm/40. A. Mederl), S. Mederl, Hoxha, Schwentner (68. Resenscheck), Gmelch – Zieglmeier (83. Karber).

Tore: 0:1 Stöger (55.), 0:2 Arndt (64.).

Schiedsrichter: Herbert Gattinger (VfB Hallbergmoos).

Zuschauer: 30.

