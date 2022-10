Hängende Köpfe bei den Zebras aus Eching - Allershausen schießt Kirchasch ab

Teilen

Intensives Kreis-Derby: Der SV Kranzberg – hier Florian Edlhuber (l.) im Duell mit Unterbrucks Daniel Nefzger – strauchelte nicht, sondern gewann mit 2:1. Foto: Michalek © Michalek

Der TSV Eching hat die Tabellenführung verpasst. Gegen die Reserve des FC Moosinning schafften es die Gäste trotz Führung nicht über ein Remis hinaus.

Freising – Keinen neuen Tabellenführer gibt es in der Fußball-Kreisliga 2. Denn für den TSV Eching reichte es am Sonntagnachmittag im Topspiel beim FC Moosinning II nur zu einem 1:1-Unentschieden. Gleichzeitig gelang dem SV Kranzberg mit dem 2:1 gegen den FCA Unterbruck ein Befreiungsschlag.

FC Moosinning II – TSV Eching 1:1 (0:1). Die Echinger Fußballer hatten es sich so schön ausgemalt: Beim Spitzenreiter Moosinning II einen Dreier einfahren und damit die Tabellenführung in der Kreisliga 2 übernehmen – so lautete die Maxime. Am Ende gab es bei den Zebras hängende Köpfe nach dieser Partie des zwölften Spieltags. „Wir haben heute klar zwei Punkte verloren“, musste TSV-Abteilungsleiter Peter Hanrieder konstatieren. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren das klar bessere Team.“

Warum es dann nicht zum Sieg gereicht hat? Eching verpasste es schlichtweg, mehr aus den vorhandenen Möglichkeiten zu machen. Gerade im ersten Durchgang kamen die Hausherren kein einziges Mal gefährlich vor das Zebras-Gehäuse, die Echinger dagegen zeigten in der Offensive ein bärenstarkes Spiel. Und der TSV lag auch bald mit 1:0 in Führung, erhielt dabei allerdings freundliche Unterstützung durch den Gegner. Ein Rückpass von Georg Humplmair geriet zu kurz – Kevin Stoiber spritzte dazwischen und versenkte die Kugel trocken im FCM-Kasten (35.). In der Folge scheiterten die Gäste mehrmals an ihrer mangelnden Chancenverwertung oder an Keeper Tobias Pfanzelt. Stoiber etwa traf nach einem schönen Häcker-Zuspiel nur den Innenpfosten.

Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Der FC Moosinning II und der TSV Eching trennten sich 1:1 – in dieser Szene kassierten die Zebras den Ausgleich. Foto: Lenz © Lenz

Nach dem Wechsel verlief die Begegnung ausgeglichener. Doch auch in Hälfte zwei konnte der TSV Akzente setzten – Matthew Atkinson beispielsweise vergab aus aussichtsreicher Position. Und so kassierten die Gäste aus Eching noch den Ausgleich. Nach einer Ecke verteidigte es der TSV am langen Pfosten zu schläfrig – Alexander Hofmeister nickte zum 1:1 ein (67.).

SV Kranzberg – FCA Unterbruck 2:1 (1:0). Es könnte der lang ersehnte Befreiungsschlag gewesen sein. Erst zwei Mal hatten die Kranzberger Fußballer in dieser Spielzeit jubeln dürfen, sie waren immer tiefer in den Tabellenkeller hineingerutscht. Ausgerechnet im Ampertalderby gegen Unterbruck gelang nun der dritte Dreier in dieser Saison. „Wir sind sehr erleichtert“, bilanzierte Kranzbergs Übungsleiter Anton Kopp. „Wir haben verdient gewonnen, denn wir waren klar überlegen.“

Dennoch: Die SVK-Fußballer mussten fast bis zum Ende zittern, ehe der Sieg in trockenen Tüchern war. Auch, weil die Hausherren insbesondere im ersten Abschnitt beste Chancen, etwa durch Michael und Thomas Kopp sowie Daniel Mömkes, vergeben hatten. Dann traf jedoch Thomas Ostermaier nach einer feinen Walter-Flanke und beruhigte damit etwas die Gemüter (22.). Unterbruck trat offensiv dagegen kaum in Erscheinung, nur Andreas Hohlenburger hatte einen vielversprechenden Abschluss.

Nach dem Wechsel war die Begegnung ausgeglichener. Überdies kam Unterbruck zunächst zum Ausgleich – und das, obwohl der SV Kranzberg aufgrund einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe in Überzahl agierte. Nach einer Freistoßflanke fühlte sich niemand für Florian Hagn zuständig – und der schloss die Aktion clever mit dem 1:1 ab (65.). Doch Kranzberg wollte die drei Zähler unbedingt – und am Ende war es ein erneutes Zuspiel von Bastian Walter, das Daniel Mömkes im Sechzehner dankend annahm. Er spitzelte den Ball aus kurzer Distanz zum umjubelten 2:1 über die Linie (88.). „In der ersten Halbzeit hatten wir uns unserem Schicksal ergeben und waren nicht auf dem Platz. Deshalb hat Kranzberg nicht unverdient gewonnen“, sagte FCA-Coach Alfons Deutinger.

TSV Allershausen – SC Kirchasch 4:0 (1:0). „Es war ein sehr souveräner und auch in der Höhe verdienter Sieg“, berichtete ein stolzer TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan. Mit 4:0 hatten die Fußballer aus dem Ampertal die bis dato punktgleichen Kirchascher beinahe abgeschossen. Einziges Manko waren im Prinzip die ausgelassenen Chancen, der Sieg für die Hausherren hätte noch klarer ausfallen können. „Wir sind alle sprachlos nach diesem Auftreten“, sagte Kirchasch-Sprecher Maxi Bals.

Während die Gäste keine Leidenschaft zeigten, spielte Allershausen munter auf und stellte die Weichen rasch auf Sieg. Nach einer Holzmaier-Flanke von der Seite stand Felix Bachmann im Zentrum goldrichtig und schoss den Ball mit dem rechten Innenrist über die Linie (12.). In der Folge dominierte Allershausen die Partie, ohne einen weiteren Treffer nachzulegen. Dieser fiel erst nach dem Seitenwechsel, nach einer erneuten passgenauen Flanke nickte Maciej Machi im Strafraum zum 2:0 ein (56.). Jetzt lief es wie am Schnürchen: Nach einer scharfen Flanke war Dominik Kopp im Sechzehner dran – schlussendlich bugsierte Florian Schrödl die Kugel ins eigene Tor (63.). Zehn Minuten vor dem Abpfiff durfte Kopp dann wirklich jubeln, nach einer Ecke und einem Kopfball stand es 4:0 (81.). Dario Turkman hätte bei zwei dicken Möglichkeiten das Ergebnis in der Schlussphase sogar noch höher gestalten können. (Matthias Spanrad)