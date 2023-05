BauPokal-Kreisfinale: Zebras-Junioren ziehen sich gut aus der Affäre

Quirlig: Echings Kapitän Lenny Schultz (r.) war im kleinen Finale nicht zu bremsen und beim 3:0-Sieg gegen die JFG Paartal unter den Torschützen zu finden. © Heilmaier

Die C-Jugendfußballer des TSV Eching haben beim Final-Four-Turnier des BauPokal-Kreisfinales mit starken Leistungen überzeugt und das kleine Finale gewonnen.

Altenerding/Eching – Eine durchaus gute Rolle haben die C-Jugendfußballer des TSV Eching beim Final-Four-Turnier des BauPokal-Kreisfinales gespielt, das am Maifeiertag in Altenerding über die Bühne ging. Die jungen Zebras belegten am Ende den dritten Platz.

Harter Brocken im Halbfinale

Fakt ist: Bei der Auslosung der Halbfinalpartien hatte es die Glücksfee nicht sonderlich gut mit dem TSV gemeint. Die Echinger bekamen den klaren Favoriten DJK Ingolstadt als Gegner vorgesetzt. Doch die Zebras zeigten sich davon wenig beeindruckt, konnten dem Bezirksoberligisten Paroli bieten und hatten in der Anfangsphase sogar die besseren Chancen. Diese wurden aber nicht genutzt – wobei TSV-Kapitän Lenny Schultz bei drei guten Abschlüssen nicht das nötige Glück hatte. In der Schlussphase der ersten Hälfte wurde Ingolstadt stärker, profitierte beim Führungstreffer jedoch von einem Abstimmungsfehler in der Echinger Abwehr.

Nach der Pause hielt der Favorit den Druck hoch und legte schnell den zweiten Treffer nach. Als TSV-Keeper Vahag Bghdoyan das Leder aus der Gefahrenzone schlagen wollte, gab es eine Bogenlampe, die der nachsetzende DJK-Stürmer einköpfte. Als Ingolstadt vier Minuten später zum dritten Tor kam, war der Traum vom Finale geplatzt.

TSV Eching im kleinen Finale klar überlegen

Aber bei den Zebras hatte sich die Enttäuschung schnell gelegt: Im kleinen Finale gegen die JFG Paartal, die in der Vorschlussrunde gegen Gastgeber SpVgg Altenerding im Elfmeterschießen knapp den Kürzeren gezogen hatte, war das Team klar überlegen. Obwohl Eching von Beginn an dominant agierte, sollte das Führungstor, für das Loris Basha verantwortlich zeichnete, erst mit dem Halbzeitpfiff fallen. Auch im zweiten Durchgang hielten die Echinger das Zepter fest in der Hand – und in der 38. Minute krönte der quirlige Lenny Schultz seine gute Leistung mit dem Treffer zum 2:0. Praktisch mit dem Schlusspfiff folgte noch Tor Nummer drei: Basha schoss einen Freistoß aus halbrechter Position direkt auf das Gehäuse. Der Paartaler Keeper machte keine Figur und ließ das Leder ins kurze Eck passieren.

Übrigens: Die DJK Ingolstadt konnte den Kreismeistertitel verteidigen. Das Team siegte im Endspiel gegen die SpVgg Altenerding mit 3:1.

anh

