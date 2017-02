Eching im Check: Kalichman vom Klassenerhalt überzeugt

"Müssen unsere Defensive in den Griff bekommen"

TSV Eching - Zwölf Endspiele hat der TSV Eching, um die ultimativen Finalpartien in einer möglichen Abstiegsrelegation zu vermeiden. Der Vorletzte der Landesliga Südost muss dafür ab dem 4. März vor allem seine teilweise erschreckend schwache Defensive in den Griff bekommen.

Abwehr

Daniel Hahner – der Tiger – ist zurück. Nach einer Hinrunde im defensiven Mittelfeld deutet alles darauf hin, dass er mit Christian Trasberger die Innenverteidigung bilden wird. Rupert Poschenrieder hatte in der Vorbereitung die eine oder andere Verletzung und steht deshalb etwas hinten an. Er wird aber seine Einsätze bekommen – zumal Poschenrieder in der ersten Saisonhälfte auch als Außenverteidiger zur Alternative wurde. Der zweite Gewinner unter den Verteidigern neben Hahner ist Raphael Schneider: Er zeigte überzeugende Leistungen und hat den Platz rechts in der Viererkette ziemlich sicher. Auf der linken Seite hat Jan Strehlow gegenüber Artur Frank, der wegen von Verletzungen erst einen Ligaeinsatz über 33 Spielminuten zu Buche stehen hat, etwas die Nase vorne. Hinter der Viererkette steht Ali Kestler als Nummer 1 im Tor.

Mittelfeld

Wegen großer Abwehrprobleme musste Co-Trainer Florian Bittner quasi als „ordnende Hand“ nach hinten rücken. In der zweiten Saisonhälfte lautet seine Aufgabe wieder, im defensiven Mittelfeld abzuräumen und das Offensivspiel anzukurbeln. Sollten die Innenverteidiger wider Erwarten neuerliche Probleme bekommen, wäre eine Rückversetzung Bittners eher die Notoption. Im bisherigen Saisonverlauf fehlte seine Übersicht in der Spielgestaltung an allen Ecken und Enden. An der Seite Bittners kämpfen Gonzalo Del Valle Ledesma und Marko Juric um den zweiten Platz auf der Doppelsechs. Davor sieht das taktische System eine Dreierreihe vor mit Neuzugang Alpay Özgül auf der Zehn sowie Marco Doms und Philipp Schuler auf den Außenbahnen. Die beiden Stammkräfte der Hinrunde haben Vorteile gegenüber Yakhya „Hansi“ Diop und Ante Basic. Flüchtling Diop steht dem TSV bis zu seiner Abschiebung ins Heimatland Senegal im Mai zur Verfügung. Basic wurde vor der Winterpause als Außenverteidiger eingesetzt, steht nun aber nur noch für offensive Rollen auf dem Matchplan von Trainer Willi Kalichman. Alpay Özgül war zuletzt zwei Wochen verletzt außer Gefecht gesetzt und könnte deshalb im ersten Punktspiel gegen Vilsbiburg durch Florian Höltl ersetzt werden, der mit guten Trainingsleistungen gepunktet hat. Von Neuzugang Özgül verspricht sich Kalichman einiges: „Er hat in den Testspielen gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann.“

Angriff

Die Echinger haben drei Optionen für den Platz in der Sturmspitze. Größter Hoffnungsträger ist Neuzugang Manuel Stangl. Dahinter folgen Altmeister Fabi Hrgota und Hassan Aden. Denkbar für eine offensive Ausrichtung ist auch ein Duo mit Stangl als hängende Spitze und Hrgota als Stoßstürmer. Hassan Aden muss sich aber definitiv erst einmal ganz hinten anstellen, nachdem er in der Vorbereitung einige Male wegen Verletzungen oder Prüfungen ausgefallen ist.

Ausblick

„Am Ende der Saison stehen wir nicht auf einem Relegationsplatz“, ist Trainer Kalichman überzeugt. Die Differenz des Vorletzten zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nur fünf Punkte. In den ersten beiden Rückrundenpartien geht es erst zu Hause gegen den Letzten Vilsbiburg, dann zum Tabellennachbarn Freilassing. Vier oder sechs Punkte aus diesen richtungweisenden Begegnungen könnten die Echinger in der Tabelle nach oben katapultieren. „Wir haben gewisse Schwachpunkte verbessert und werden deshalb auch stabiler in der Defensive stehen“, kündigt Kalichman an. Die Vorbereitung stärkte seine Zuversicht, dass die Mannschaft aus den Fehlern der Hinrunde gelernt hat. Der Fortschritt in der Abwehr soll die Basis bilden, um der Abstiegsrelegation zu entgehen: „Wenn wir unsere Defensive im Griff haben, dann holen wir auch unsere Punkte.“

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de