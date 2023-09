Vier Gegentore in 15 Minuten: Eching gerät in Manching unter die Räder – Lomo einziger Lichtblick

Die beiden Torschützen der Echinger: Louis Kleindienst (l.) und Alessandro Lomo (r.). © TSV Eching

Der TSV Eching verliert aufgrund von fatalen 15 Minuten klar gegen den SV Manching. Neuzugang Alessandro Lomo zeigte dennoch eine gute Leistung.

Eching – Der Nachmittag startete vielversprechend für den TSV Eching. Die Zebras setzten ihren Plan beim SV Manching so gut um, dass der große Favorit trotz seiner Klasse keine nennenswerten Abschlüsse hatte. Dann nahmen sie sich allerdings eine fast schon legendäre Auszeit: In weniger als einer Viertelstunde kassierte der TSV vier Gegentore. Die Partie war zur Halbzeit entschieden, ein Debakel denkbar. Die Echinger steigerten sich zwar, verloren letztlich aber dennoch deutlich mit 2:6 (0:4).

VON MORITZ STALTER

„Wenn mir jemand nach 25 Minuten gesagt hätte, dass es so ausgeht, hätte ich mit dem Kopf geschüttelt“, sagte TSV-Trainer Alex Günther nach dem Schlusspfiff. Er selbst konnte kaum fassen, was zwischen der 27. und der 41. Minute passierte. Weil alles so schnell ging und weil seine Mannschaft bis dahin den spielstarken Gegner im Griff hatte. Manching dominierte die Partie zwar, Zebras-Torhüter Daniel Hanrieder brachten sie aber nicht ins Schwitzen. Dass die Echinger im Spiel nach vorne harmlos blieben, konnte Günther verschmerzen: „Der Fokus lag ganz klar auf der Defensive.“

Ein Fehler in der 27. Minute war der Auslöser für eine Kettenreaktion, die mit vier Gegentoren endete. TSV-Verteidiger Jan Strehlow fühlte sich nach einem clever geführten Zweikampf in Nähe der Eckfahne gefoult und wartete auf den Pfiff des Schiedsrichters – doch der ließ weiterlaufen. Das war weniger clever von Strehlow. Sein Gegenspieler schaltete nicht ab, flankte und Fabian Neumayer stellte auf 1:0.

Nur eine Minute später schnürte Neumayer seinen Doppelpack. Ein Schlag für die Echinger, die nun richtig unter die Räder kamen. Sebastian Graßl (33.) und Stefan Müller (41.), wie Neumayer in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga aktiv, sorgten für eine Vier-Tore-Führung der Manchinger.

Nach dem Seitenwechsel ging es für die Gäste einzig darum, ein Debakel abzuwenden. Dies gelang. Louis Kleindienst verkürzte (54.), doch Daniel Schweiger stellte den alten Abstand wieder her (62.). Der Treffer zum 2:5 durch Alessandro Lomo war ein besonderer Lichtblick auf Seiten der Gäste (77.). „Wenn es heute etwas Positives gab, war es Ale. Er war viel unterwegs und hat mit seinen 19 Jahren ein wirklich gutes Spiel gemacht“, so Günther. Die Belohnung war der erste Treffer im Herrenbereich.

Das letzte Wort gehörte allerdings Manchings Abdel Abou Khalil: In der 90. Minute machte er das halbe Dutzend voll.