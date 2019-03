Premiere! Erstmals Niggl gegen Niggl

Fußball - Bezirksliga

von Moritz Stalter schließen

Gewinnt der TSV Eching am Samstag in Ismaning beim SC Grüne Heide (15 Uhr), ist der Sprung auf den fünften Platz der Bezirksliga möglich. Die andere große Geschichte der Partie schreiben die Niggl-Zwillinge Thomas und Michael.

Eching – Im Sommer wechselten beide vom morgigen Gegner aus Ismaning nach Eching. Natürlich, denn bis dato waren beide fußballerisch unzertrennlich. Das änderte sich nun in der abgelaufenen Winterpause. Michael Niggl bestritt zwar 17 Partien, davon aber „nur“ sieben über 90 Minuten. „Er hätte gerne mehr gespielt, ich konnte ihm aber nicht mehr Einsätze garantieren“, sagte Eching-Coach Gerhard Lösch, als feststand, dass Michael zu seinem ehemaligen Verein – dem SC Grüne Heide – zurückkehren wird.

+ Thomas Niggl spielt beim TSV Eching von Beginn an. © Beer

Und bei jenem Team aus Ismaning starten die Echinger nun in das letzte Saisondrittel. „Die beiden Niggls spielen erstmals gegeneinander“, weiß Lösch und ergänzt: „Ich kann so viel verraten: Thomas wird von Anfang an auflaufen – und von ihm weiß ich, dass auch Michael bei Ismaning beginnen wird. Beide werden auf dem Platz direkte Gegenspieler sein.“ Echings Trainer hofft auch für seinen zentralen Mittelfeldspieler, dass die Zebras die Auswärtspartie für sich entscheiden können. „Wir wollen für Thomas gewinnen, damit er sich am Sonntag beim Essen mit der Familie nichts anhören muss“, flachst Zebras-Coach Lösch.

Die Chancen auf einen Erfolg der Echinger (Tabellenplatz neun) bei den Ismaningern (Rang 15) stünden nicht schlecht, wäre da nicht die lange Ausfallliste. Unter anderem fehlen Maxi Ceballos (Urlaub in Argentinien), Manuel Joos (Außenbandriss), Alexander Fischer (Oberschenkelprobleme), Torhüter Alex Strecker (Fingerbruch) und Neuzugang Marvin Frehe (Oberschenkel). „Wenn Marvin fit gewesen wäre, hätte er gespielt. Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, sagt der TSV-Trainer.

Auch die anderen Neuen haben in der Vorbereitung, in der Coach Lösch den fehlenden Kunstrasenplatz als Minuspunkt und das Trainingslager mit fünf guten Einheiten als Pluspunkt bezeichnet, überzeugt. „Sie hätten alle gespielt. Nun laufen alle bis auf Marvin auf.“ Beim 2:2 gegen den Bezirksligisten MTV Berg im letzten Test agierten die Echinger so, wie es sich Lösch vorstellt: „Gegen den Ball war das sehr gut. Wir haben nur zwei Chancen zugelassen – die waren drin.“ Das lag auch daran, dass mit Florian Höltl ein Feldspieler im Tor zum Einsatz kam. Doch bei Grüne Heide Ismaning wird mit Patrick Oltmanns wieder ein gelernter Schlussmann zwischen den Pfosten stehen.