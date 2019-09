Eching verliert in Feldmoching – Lösch: „Das war einfach nicht unser Tag“

Fußball - Bezirksliga

Der TSV Eching hat bei der SpVgg Feldmoching mit 1:3 verloren, weil er seine Qualitäten in der Offensive zu keinem Zeitpunkt der Partie auf den Platz brachte. „Wir sind nicht zur Entfaltung gekommen, weil wir zu oft die schweren Wege gewählt haben“, bilanzierte Zebras-Trainer Gerhard Lösch.

Eching – „Defensiv kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen, da haben wir es gut gemacht“, erklärte Lösch weiter. Was das offene Spiel betrifft, stimmte das auch. Bei den Standards der Feldmochinger wurde es aber gefährlich: In der 22. Minute foulte Echings Torhüter Sebastian Mikuska einen Gegenspieler außerhalb des Strafraums auf Kosten eines Freistoßes. Den verwandelte Grgur Rados aus 17 Metern in die Torwartecke.

Danach lieferten sich beide Mannschaften ein Duell, in dem die großen Höhepunkte fehlten. Eching traf in Ballbesitz zu häufig die falschen Entscheidungen. „Dazu kam, dass wir nicht die richtige Mentalität ins Spiel gebracht haben“, kritisierte Lösch.

In der 55. Minute wechselte er Ante Basic für den angeschlagenen Manuel Joos ein und stellte von der Vierer- auf eine Dreierabwehrkette um. Die Echinger hatten in der Folge zwei gute Chancen auf den Ausgleich – darunter ein Eins-gegen-Eins-Duell von Maxi Völke mit dem Feldmochinger Torhüter. Im direkten Gegenzug klärten die Gäste zu einer Ecke – und die nutzte Marco Daub zum 2:0 (80.).

Zwei Minuten später fiel die Entscheidung: Jan Strehlow foulte einen Gegenspieler im eigenen Strafraum. Der Unparteiische zeigte auf den Punkt und schickte Strehlow wegen dessen Notbremse mit Rot vom Feld. Osman Öztürk verwandelte sicher (83.). Wenig später gelang Maxi Ceballos per Kopfball der Echinger Ehrentreffer (86.) zum 1:3-Endstand. „Das war heute einfach nicht unser Tag. Jetzt heißt es: Mund abputzen und weitermachen“, sagte Lösch nach dem Schlusspfiff.