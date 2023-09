Echinger Abwehrbollwerk hält bis zur 80. Minute

Alles versucht: Katrin Schwentner (l.) und die Echinger Frauen zeigten eine kämpferische Glanzleistung. © Michalek

Sie haben gekämpft wie die Löwinnen, doch es hat nicht ganz gereicht: Die Fußballerinnen des TSV Eching unterlagen dem BCF Wolfratshausen mit 0:1.

Eching – „Schade. Wir haben bis zur 80. Minute die Null stehen gehabt“, ärgert sich TSV-Coach Jan Strehlow. Am Ende unterlag sein Echinger Team dem BCF Wolfratshausen, dem großen Favoriten in dieser Bezirksoberliga-Saison, denkbar knapp mit 0:1 (0:0).

Im Vergleich zur Vorsaison haben sich die Gäste vom BCF aus Sicht des Zebras-Trainers extrem verstärkt. Und trotzdem sollte es nach den 0:4- und 0:2-Niederlagen in der vergangenen Spielzeit am Sonntag für seine Fußballerinnen besser laufen: Die Echinger Frauen kämpften wie die Löwinnen und ließen hinten lange Zeit nahezu nichts zu. Insgesamt schlugen die Gäste wohl um die 15 Eckbälle in Richtung des Kastens von TSV-Torhüterin Vicky Mucha – doch ihre Teamkolleginnen standen sicher und klärten alle Versuche. „Wir haben uns in dieser Abwehrschlacht sehr diszipliniert verhalten“, lobte Trainer Strehlow. Die Gastgeberinnen versuchten derweil immer wieder, von hinten heraus ihr eigenes Spiel aufzubauen.

Eching bringt den Top-Favoriten lange zur Verzweiflung

In den zweiten 45 Minuten wurden die Wolfratshausenerinnen zwar mit einem Schuss knapp über die Latte und einer Kopfballchance gefährlich. Aber die Null stand weiterhin. Zehn Minuten vor dem Abpfiff zappelte das Leder dann doch im Netz des Echinger Gehäuses: Nach einem Steckpass durch die Abwehrkette hindurch setzte sich Lena Jocher im Eins-gegen-Eins gegen die TSV-Torfrau durch und erzielte das Tor des Tages (80.).

„Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge“, meinte Strehlow angesichts der disziplinierten und kämpferisch starken Leistung der Mädels, die allerdings nicht mit einem Punktgewinn belohnt wurde. „So ein 0:0 wäre schon geil gewesen.“

Nun steht für seine Mannschaft am Freitagabend um 20 Uhr ein Flutlichtspiel beim TSV Neuried an, der bislang ebenfalls noch keinen Zähler geholt hat. „Jetzt müssen wir langsam mal punkten“, fordert Trainer Strehlow von seiner Mannschaft. „Aber es wird für uns brutal schwer, nach zwei Auftaktniederlagen einen Sieg rauszuholen.“

Spielstatistik:

TSV Eching – BCF Wolfratshausen 0:1 (0:0)

Aufstellung TSV: Mucha – Grund, Heckmair, Aberl (46. Resenscheck) – Josephs, Hoxha (46. Lutz), Beer, Fladung (63. Karber) – Böhm (46. Wörl), Schwentner (63. Ermair), Zieglmeier.

Tor: 0:1 Lena Jocher (80.).

Schiedsrichter: Herbert Gattinger (VfB Hallbergmoos).

Zuschauer: 40.

