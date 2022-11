Echinger Superserie im achten Saisonspiel gerissen

Teilen

„Wir spielen eine Wahnsinnssaison“: Trainer Jan Strehlow fand nach dem 0:2 aufmunternde Worte. © Michalek

Das BOL-Frauenteam des TSV Eching ging bei RW Überacker als Verlierer vom Platz. Für den Coach kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

Eching – Im Kampf um die Tabellenspitze haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Gastspiel beim SV RW Überacker stand es nach 90 Minuten 0:2 (0:1). „Trotzdem ist das angesichts unserer starken Saison kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken“, sagte Coach Jan Strehlow nach der ersten Niederlage der Zebras-Mädels im achten BOL-Match.

Sein Team kam nur schwer in die Partie. Erst nach einer halben Stunde und dem 0:1-Rückstand – eine Überacker-Akteurin hatte eine Flanke in den Rücken der Abwehrkette geschlagen und in Carolin Koston eine Abnehmerin gefunden – wurde der TSV wach. Anschließend hatten die Zebras die größeren Spielanteile, konnten sich jedoch nicht belohnen. „Wir haben viel gearbeitet, aber unsere Möglichkeiten waren nicht zwingend genug“, berichtet Strehlow, der als Spieler mit den Echinger Männern am Wochenende die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga feiern konnte.

Strehlow: „Wir haben vorne zu wenig Selbstvertrauen.“

In der zweiten Halbzeit kassierte der TSV nach einem Fehler im Spielaufbau den Gegentreffer zum 0:2 (50.), hatte wenig später bei einem Foulelfmeter aber die große Chance zum Anschlusstor. Anna-Lena Beer scheiterte jedoch an der Torfrau. Auch wenn man den Gegner nach 80 Minuten müde gespielt hatte, setzte es am Ende eine verdiente Niederlage. „Wir spielen eine Wahnsinnssaison, haben vorne allerdings zu wenig Selbstvertrauen“, resümierte Echings Trainer Strehlow.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Seine Truppe empfängt am kommenden Sonntag um 15 Uhr nun das punktlose Tabellenschlusslicht SpVgg Hebertshausen. „Das wird ein gefährliches Spiel, der vermeintliche Pflichtsieg wird eine psychisch schwierige Aufgabe“, betont Strehlow, der vom Anpfiff weg „Feuer und Leidenschaft“ auf dem Platz sehen möchte.

Spielstatistik:

SV RW Überacker – TSV Eching 2:0 (1:0)

Aufstellung: Gundel – Karber (46. Rudzki), Aberl, Grund, Resenscheck (46. Ermair) – Hoxha, Beer, S. Mederl – Schwentner (67. Tsanaka), Josephs, Gmelch (46. Wörl).

Tore: 1:0 Koston (30.), 2:0 Koston (50.).

Gelbe Karte: Schwentner.

Schiedsrichter: Tobias Brendel (FC Eichenau).

Zuschauer: 50.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.