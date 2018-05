Eichenfeld auf Meisterkurs, Dreikampf um den Relegationsplatz

A-Klasse 5 Donau/Isar

von Matthias Spanrad schließen

Die SG Eichenfeld marschiert nach einem lockeren 3:1 gegen Pfaffenhofen II weiter der Meisterschaft in der A-Klasse 5 entgegen. Massenhausen verliert nicht nur sein Spiel sondern auch den Anschluss an Dietersheim, das den Relegationsplatz einnimmt.

TSV Allershausen II – SV Dietersheim 1:2 (0:0). Einen schlechten Tag erwischte am Samstag die TSV-Reserve. Gegen den neuen Tabellenzweiten „waren wir eigentlich das bessere Team“, sagte Trainer Ronnie Eigenbrodt. Die Gastgeber machten sich aber das Leben schwer und schwächten sich zusätzlich durch zwei unnötige Gelb-Rote Karten für Marcel Delfs (77.) und Florian Pollner (90.) auch noch selbst. In doppelter Unterzahl mussten die Hausherren dann noch das 1:2 hinnehmen.

Tore: 1:0 Marcel Delfs (55.), 1:1/1:2 Benjamin Sonntag (65./90.).

SC Freising II – SC Kirchdorf II 1:4 (0:3). Einen gebrauchten Tag erlebten die Sportclub-Männer im Duell der beiden Kreisklassen-Reserven. „In der ersten Halbzeit waren wir katastrophal, haben richtig schlecht gespielt“, analysierte Trainer Marc Sander. In der Pause appellierte er dann an die Ehre, um die Niederlage in Grenzen zu halten. Und somit gelang den Hausherren zumindest noch ein Treffer. „Wer schlecht spielt“, so Sander, „verliert verdient.“

Tore:0:1 Markus Trost (8.), 0:2 Daniel Savarino (12.), 0:3 Tim Schwenk (43.), 1:3 Gabriel Fratean (52.), 1:4 Thomas Kittl (90.).

ST Scheyern II – TSV Eching II 0:2 (0:1). Großes Lob gab’s am Samstag von TSV-Coach Dominik Hiebl. Zwar stellten die Hausherren das aktivere und bessere Team, „jedoch sind wir defensiv sehr gut gestanden“, resümierte Hiebl. So wehrten die Zebras alle Scheyerner Angriffe prima ab – und konterten zudem zwei Mal erfolgreich.

Tore: 0:1 Robin Czeloth (42.), 0:2 Alexander Schantz (56.).

SV Kranzberg II – SpVgg Steinkirchen 0:2 (0:1). Unter Wert geschlagen hat sich Maxi Frohnsbecks Kranzberger Reserve. Frohnsbeck selbst hätte den SVK bereits nach 17 Sekunden in Führung gebracht – das Tor wurde vom Schiedsrichter allerdings aberkannt. In der Folge spielten die Kranzberger gut mit, die Tore gelangen den Gästen.

Tore: 0:1 Tobias Messner (44.), 0:2 Valentin Bergmeier (80.).

SG Eichenfeld – FSV Pfaffenhofen II 3:1 (2:0). Einbahnstraßen-Fußball über nahezu die gesamten 90 Minuten sahen die Zuschauer gestern Nachmittag in Eichenfeld. „Wir haben verdient, souverän und ohne großartige Anstrengung gewonnen“, berichtete SGE-Chef Dietmar Buchta. Pfaffenhofen kam nur selten vor das Eichenfelder Tor, zumindest einmal klingelte es zum Ehrentreffer.

Tore: 1:0 Benjamin Sivic (12.), 2:0 Phongphat Khlongkhlaew (19.), 3:0 Max Geltl (52.), 3:1 Stefan Humbach (84.).

SC Massenhausen – TSV Paunzhausen 0:1 (0:0). Groß war die Enttäuschung gestern beim SCM – ob der eigenen Niederlage und der Tatsache, dass man Dietersheim hatte vorbeiziehen lassen müssen. „Wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel, aufgrund weniger Chancen wäre ein Remis jedoch das gerechte Ergebnis gewesen“, fasste Trainer Sigi Busch zusammen.

Tor: 0:1 Philipp Böhm (53.).

FCA Unterbruck – SV Hohenkammer 4:1 (2:0). Etwas schwerer als erwartet tat sich gestern Nachmittag die Unterbrucker Erste, die am Ende dann aber doch drei verdiente Zähler zu Hause behalten konnte. „Wir haben uns das Leben lange selbst schwer gemacht“, kritisierte Pressesprecher Christian Stanglmeir unter anderem die schwache Chancenverwertung des Tabellenvierten, der mit diesem Sieg zu Massenhausen aufgeschlossen hat. Es bleibt also spannend.

Tore: 1:0/2:0 Daniel Nefzger (14./26.), 2:1 Sebastian Stoemer (58./FE), 3:1 Marius Fladung (69.), 4:1 Raheem Abdu (88.).