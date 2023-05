A-Klasse 5: Eichenfeld zittert sich in die Aufstiegsrelegation – Neufahrn II steigt ab

Schreit die Freude raus: Eichenfelds Niklas Reuter (l.) nachdem er das zwischenzeitliche 2:1 erzielt hat. © lehmann

Keine Überraschung am letzten Spieltag: Neufahrn II bleibt ohne Chance auf einen Sieg in Allershausen und ermöglicht der Hallbergmooser Dritten die Relegation.

Freising – Die SG Eichenfeld hingegen zittert sich mit einem Unentschieden in die Aufstiegsrelegation.

SC Massenhausen – FCA Unterbruck II 4:0 (2:0). Die Massenhausener hatten ihre Schuldigkeit getan. Kurz vor der Pause fielen die beiden ersten Treffer, damit war die Messe gelesen. „Dann habe ich gehört, dass Kirchdorf 1:0 vorne ist. Klar, hat man Hoffnung, aber es war auch klar, dass Eichenfeld da zurückkommen kann“, erzählte Coach Tobias Sigl. Dementsprechend war der Fokus dann in Hälfte zwei auch auf die SGE-Partie gerichtet – mit bitterem Ausgang. „Ein bisschen enttäuscht ist man natürlich“, sagte der scheidende Trainer. „Aber den Punkt, der uns fehlt, haben wir in der Hinrunde verschenkt.“ Denn in der Rückrunde ist die Bilanz mit zehn Siegen aus zwölf Spielen aufstiegsreif. „Wenn die so weitermachen, steigen wir nächstes Jahr auf.“

Tore: 1:0 Tobias Mock (38.), 2:0 Nico Kratzl (41.), 3:0 Andreas Schwarz (62.), 4:0 Tobias Mock (76.).

SG Eichenfeld – SC Kirchdorf II 2:2 (0:1). Die Kirchdorfer hatten die 100 Liter Bier-Siegprämie aus Massenhausen im Kopf und gaben alles. Eichenfeld hingegen begann nervös und fing sich durch einen unglücklich in die Mitte geklärten Ball das erste Gegentor. Mit dem 0:1-Pausenstand hätte die SGE noch Dortmund-like die Relegation verspielt. „Wir haben uns dann in der Kabine zusammengerauft. Es war klar, dass wir jetzt nicht auseinanderfallen dürfen“, erzählte Coach Ludger Reuter. Sein Sohn Niklas drehte dann auch durch einen Doppelpack die Partie. Doch ein Torwartfehler zehn Minuten vor Schluss ermöglichte den Gästen wieder den Ausgleich. Also hieß es noch zehn Minuten zittern und die Kirchdorfer Schlussoffensive überstehen. „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, aber das Wichtigste ist, dass wir es mit Hängen und Würgen geschafft haben“, sagte Reuter. (Sebastian Bergsteiner)

Tore: 0:1 Tim Schwenk (56.), 1:1/2:1 Niklas Reuter (56., 75.), 2:2 Markus Trost (83.).

SV Dietersheim – VFB Hallbergmoos III 1:0 (0:0). Es war eine ausgeglichene Partie in Dietersheim. Doch weil Hallbergmoos, falls Neufahrn drei Punkte geholt hätte, nur ein eigener Sieg geholfen hätte, ging der VfB voll auf Angriff und kassierte noch den Gegentreffer. „Jetzt liegt der volle Fokus auf Dienstag“, sagte Trainer Fabian Schum. Da trifft der VfB auf den FC Wang. „Ich denke, dass wir gute Chancen haben, denn ich bin der Meinung, dass mein Team besser ist, als es dasteht.“

Tor: 1:0 Walace Rodrigues Viana (90.).

TSV Allershausen II – FC Neufahrn II 5:1 (2:0). Keine Spannung gab’s im Tabellenkeller, denn der FC Neufahrn II blieb chancenlos gegen den Meister aus Allershausen. „Es war eine klare Angelegenheit. Das haben wir nicht heute verloren. Aber meine Jungs haben gut gearbeitet, und wir werden nächstes Jahr die B-Klasse rocken“, sagte Coach Michael Ködel.

Tore: 1:0 Kim Peter (24.), 2:0 Nils Spahn (33.), 3:0 Peter (50.), 3:1 Andreas Michels (55.), 4:1 Martin Raith (69.), 5:1 Kornel Wolanin (90.).

SV Pulling – MTV Pfaffenhofen 4:1 (1:0). Ein schöner Abschluss für den SV Pulling, der sich zum Ende der Saison nochmal richtig gefangen hat und gute Leistungen bot. Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer zog ein positives Fazit: „Wir haben stark angefangen, dann nachgelassen und sind jetzt auf einem soliden, guten Platz im Mittelfeld. Nach dem knappen Nichtabstieg im vergangenen Jahr ist das eine klare Steigerung, auf der man aufbauen kann.“

Tore: 1:0 Christian Edler (34.), 2:0 Lukas Koch (49.), 3:0 Edler (65.), 3:1 Julian Kornas (86.), 4:1 Furkan Kazoglu (90.).

SV Kranzberg II – TSV Reichertshausen 1:3 (1:2). Zufrieden sind die Teams auch in Kranzberg. Dem Spiel merkte man an, dass es für beide um nichts mehr ging. Aber: „Insgesamt war das ein guter Ausklang. Wir waren gut im Spiel, gutes Wetter“, erzählte Tobias Baierl, der von einer „herausragenden Saison“ seiner Mannschaft spricht.

Tore: 0:1 Thomas Rottenfusser (ET, 16.), 0:2 Manuel Bednarik (17.), 1:2 Jasmir Westermair (44.), 1:3 Bednarik (90.).