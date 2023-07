„Ein 1:15 wäre supergeil“: TSV Moosburg vor größtem Spiel der Clubgeschichte gegen Al Jazira

Von: Nico Bauer

Wird er der umjubelte Torschütze? Moosburgs Benedikt Wagner (blau), hier gegen die SpVgg Attenkirchen. © Lehmann

Vor dem Topspiel gegen gegen Al Jazira aus Abu Dhabi ist der TSV Moosburg zu Scherzen aufgelegt. Ein Ziel hat der TSV aber: mindestens ein Tor erzielen.

Moosburg – Es wird der wohl größte Tag in der Vereinsgeschichte des TSV Moosburg, wenn man sich am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) mit dem Profiverein Al Jazira aus Abu Dhabi (Vereinigte Arabischen Emirate) duelliert. Der A-Klassist weiß zwar noch nicht so recht, was ihn erwartet, aber die Vorfreude ist riesengroß. „Wir reden seit Wochen über nichts Anderes“, sagt Sportlicher Leiter Benedikt Wagner, der auf der offensiven Außenbahn in der Startelf stehen wird.

Al Jaziras Team mit Marktwert von etwa 23 Millionen – Trainer Frank de Boer

In der Mannschaft habe man schon gescherzt, dass man für jedes Gegentor eine Halbe Bier trinken könne. Das wiederum wäre aber bei 15 oder 20 Gegentreffern eine unmögliche Mission. Schließlich hat die vom Niederländer Frank de Boer trainierte Mannschaft aus Abu Dhabi laut transfermarkt.de einen Marktwert von rund 23 Millionen Euro. Zuletzt gewannen die Araber während ihres Trainingslagers 6:0 (4:0) gegen Bayernligist Garching. Dessen Trainer Nico Basta sagte im Anschluss, „dass jeder Angriff der ersten Halbzeit auch mit einem Torschuss endete“.

Benedikt Wagner: „Ein Tor für uns wäre ein Traum“

Die fünf Ligen unter dem VfR spielenden Moosburger sind darauf vorbereitet, dass gerade die erste Halbzeit gegen das Profi-Team aus Abu Dhabi heftig werden könnte. „Wir wollen aber auch mitspielen, und ein Tor für uns wäre ein Traum“, sagt Wagner. „So ein 1:15 wäre supergeil.“ Er selbst als einer der schnellsten Akteure der Kicker aus der Moosburger Neustadt ist ein heißer Kandidat für den angestrebten Ehrentreffer. Dieser dürfte aber – wenn überhaupt – eher in der zweiten Halbzeit möglich sein. Zur Pause werden die Gäste komplett wechseln, und dann folgen auf mehrere WM-Teilnehmer die lokalen Akteure. Bei den bisherigen Testspielen hatten die deutschen Mannschaften danach durchaus Möglichkeiten, in die gegnerische Hälfte einzudringen.

Auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte folgt am Mittwoch eine weitere Partie gegen einen höherklassigen Kontrahenten. Dann trifft der TSV um 19 Uhr in der zweite Runde des Toto-Pokals Donau/Isar auf Bezirksligist BC Attaching. Es bleibt abzuwarten, wie viel die Moosburger nach dem Kick gegen das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten noch im Tank haben werden. nb

