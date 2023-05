Ein Basketballer als Bereicherung: Jahn-Korbjäger Raidt hilft Eichenfeld im Endspurt

Aaron Raidt (20) holte am Sonntag prompt den Elfer zum Siegtreffer raus. © sp

Über einen besonderen Neuzugang freuen sich die Fußballer der SG Eichenfeld. Der spielt Bayernliga-Basketball und könnte nun zum entscheidenden Faktor werden.

Freising – Für die SG Eichenfeld sind es noch vier Partien im Endspurt um den Aufstiegsrelegationsplatz, der SC Massenhausen übt von Platz drei aber gehörig Druck aus. Im Saisonfinale der A-Klasse 5 könnte nun ein Neuzugang aus einer anderen Sportart für die SGE mitentscheidend sein.

„Es hat echt mega Spaß gemacht“, blickt Aaron Raidt auf sein erstes Spiel seit langem am vergangenen Wochenende zurück. Der 20-Jährige wurde bei der Partie in Dietersheim in der 55. Minute eingewechselt und musste sich erst wieder an diese Sportart gewöhnen. „Es hat ein bisschen gedauert, sich einzufinden“, sagt Raidt. Kein Wunder, denn eigentlich ist der junge Mann mittlerweile nicht mehr auf dem Rasen, sondern auf dem Basketballfeld daheim.

Jugendzeit beim SE Freising

Bis er 16 wurde, war das anders. Damals kickte er noch für den SE Freising in der Jugend. Dann kam die Leidenschaft für Basketball auf – und in dieser Saison spielte Raidt mit dem TSV Jahn Freising in der Bayernliga lange Zeit sogar um den Aufstieg mit. „Es war meine erste Spielzeit im Herrenbereich, und wir spielen recht hoch. Basketball ist das, was ich in Zukunft machen will.“ Inzwischen ist die Runde aber vorbei – und der 20-Jährige hat Lust auf Abwechslung: „Ich freue mich, wenn ich der Eichenfelder Mannschaft helfen kann, im Saisonfinale vielleicht sogar noch aufzusteigen. Das wäre auch eine megacoole Erfahrung.“

Am vergangenen Sonntag hat er der SGE schon mal geholfen. Lange stand es im Duell mit dem SV Dietersheim 0:0, doch die Freisinger benötigten dringend drei Punkte. Raidt wurde als Sturmspitze eingewechselt und holte kurz vor dem Abpfiff den Elfmeter raus, der das Siegtor brachte. „Er ist auf jeden Fall eine Bereicherung“, sagt sein Coach Ludger Reuter, der sich noch unschlüssig ist, auf welcher Position er seinen Neuzugang einsetzen möchte. „Eigentlich ist er ja Innenverteidiger.“

Erfahrungen vom Basketball sehr hilfreich

Raidt kann sich leicht anpassen und in manchen Situationen auch von seinen Erfahrungen profitieren. „Es ist natürlich ein komplett anderer Sport“, sagt er. „Beim Fußball ist man 90 Minuten lang in Bewegung, beim Basketball braucht man eher die Athletik. Aber vor allem die taktische Disziplin, die Koordination und das Spielen in engen Räumen beim Basketball kann hier sehr hilfreich sein.“ Reuter hat auf jeden Fall die Hoffnung, ihn ein wenig zum Fußball zurückholen zu können: „Vielleicht schmeckt es ihm bei uns so gut, dass er wieder mehr dabei ist.“

Sebastian Bergsteiner

