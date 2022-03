„Ein hundertprozentiger Teamplayer“: Maximilian Rudzki vom SE Freising ist in der Landesliga angekommen

Maximilian Rudzki (26) startet nach seinem Wechsel aus der Kreisklasse beim SE Freising richtig durch. © SEF

Der Sprung von der Kreisklasse in die Landesliga ist gewaltig. Maximilian Rudzki vom SE Freising hat ihn geschafft.

Freising – Die Geschichte von Maximilian Rudzki gleicht einem jener Märchen, die vielleicht nur der Fußball schreiben kann. Es war im vergangenen Sommer, als der 26-Jährige über Umwege in Kontakt mit dem Landesliga-Club SE Freising kam. Beim Kreisklassisten FC Neufahrn war Rudzki gesetzt. Er war ein Spieler, über den am Galgenbachweiher vieles lief, ein Dreh- und Angelpunkt im Spiel des FCN. Doch er gibt unumwunden zu, dass ihm das irgendwann nicht mehr genug war. „Klar, es war geil, in Neufahrn mit meinen Spezln Fußball zu spielen“, erzählt der Mittelfeldmann. „Ich habe aber schon noch die Herausforderung gesucht.“ Also wurde Rudzki am Roider-Jackl-Weg in Lerchenfeld vorstellig – mit dem Deal, es mal für eine Saison zu probieren.

Mehr als Kurzeinsätze war zunächst nicht drin

Dabei war beiden Seiten von vornherein klar, dass bis zur Winterpause vom Neuzugang nicht zu viel zu erwarten sein würde. Rudzki beendete im Sommer sein Studium und verabschiedete sich im Anschluss erst einmal für sechs Wochen in den Urlaub. Keine wirkliche Basis, um nach Jahren in der Kreisklasse und der Kreisliga in einem ambitionierten Landesliga-Team Fuß zu fassen. Da war es nur zu verständlich, dass Trainer Alex Plabst dem 26-Jährigen erst einmal keine Einsatzminuten gab und andere Spieler, die fleißig im Training waren, vorzog. „Das war absolut okay“, blickt Maximilian Rudzki an die Zeit bis zum Winter zurück. Sieben Partien standen bei ihm bis Ende November zu Buche, alles gelegentliche Kurzeinsätze als Einwechselspieler.

In der Winterpause stieg der ehemalige Neufahrner dann jedoch voll in den Trainings- und Testspielbetrieb ein – und erlebt seitdem einen nahezu kometenhaften Aufstieg: Vor zehn Tagen in der Partie beim FC Unterföhring kam Rudzki zu seinem ersten Startelfeinsatz, weil Trainer Plabst nach dem bitteren 1:4 gegen Bruckmühl etwas verändern wollte. Vier Tage später in Kirchheim gelang dem 26-Jährigen dann im zweiten Match vom Anpfiff weg gleich noch der erste Torerfolg in der Landesliga – es sollte sogar ein ganz wichtiger zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung sein. Am Ende gewann der SEF mit 4:1. Alles richtig gemacht.

Chance bekommen, Chance genutzt

Auch Rudzki selbst kommt das alles noch ein wenig vor wie im Traum. „Ein bisschen Glück war bei dem Tor schon dabei“, betont Rudzki. „Auch, dass ich so schnell die Chance auf die Anfangself bekommen würde, war so nicht vorherzusehen.“ Andererseits – und das zeigt schon den Ehrgeiz des Mittelfeldspielers – hätten seine Leistungen im Training gepasst. „Deshalb ist es schön zu sehen, wenn man das Ergebnis dieser Arbeit jetzt im Spiel sieht.“ Geduld zahlt sich im Fußball eben aus.

Dementsprechend fällt auch das Lob von SEF-Trainer Alex Plabst aus, trotz noch vorhandener taktischer und technischer Mängel, die aber nicht ungewöhnlich sind bei einem so großen Sprung vom Kreisklassen- in den Landesliga-Fußball. „Dafür ist der Maxi aber ein disziplinierter und hundertprozentiger Teamplayer.“ Eigenschaften, die sie in der Savoyer Au sehr schätzen. Talent ist nicht alles. Letztlich entscheidet auch das Wollen über Erfolg und Misserfolg.

Den Schritt hat Rudzki nie bereut

Maximilian Rudzki kann also mit Fug und Recht von sich behaupten, in der Landesliga angekommen zu sein. Die Unterschiede zur Kreisklasse hat der Neuzugang rasch herausgefiltert. Die Zweikämpfe seien drei Ligen tiefer härter, es gehe körperlicher zu. „Dafür läuft im Landesliga-Fußball alles schneller, du musst deine Entscheidungen auf dem Platz daher schneller treffen.“ Dennoch: Bereut hat Rudzki den Schritt, es in der Landesliga zu versuchen, noch zu keiner Sekunde. Da kann das Kicken mit den Spezln beim FC Neufahrn noch so viel Spaß gemacht haben.

