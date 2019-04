Ein Punkt ist zu wenig: Kammerberg kommt in Manching nur zu einem 1:1

Fußball - Bezirksliga Nord

von Moritz Stalter schließen

In der aktuellen Situation zählen für die SpVgg Kammerberg nur Siege – erst recht, wenn es gegen direkte Gegner im Kampf um den Klassenerhalt geht. Das Auswärtsspiel beim SV Manching fiel in diese Kategorie, das 1:1-Remis war daher eigentlich zu wenig.

Kammerberg – Kammerberg-Coach Manuel Haupt bezeichnete die Partie als „Sechs-Punkte-Spiel“. Seine Mannschaft ging mit 26 Zählern vom schlechteren der beiden Relegationsränge in das Duell, die Manchinger standen mit 33 Punkten auf dem elften und damit letzten Platz, der sicher zum Klassenerhalt berechtigt. „Wir dürfen nicht verlieren und sollten gewinnen, damit wir sie mit unten reinziehen“, so Haupt.

Weil eine Menge auf dem Spiel stand, konzentrierten sich beide Teams darauf, dem Gegner keine Chancen zu geben. Bis zur ersten guten Möglichkeit, einem Pfostenschuss von Martin Schön aus acht Metern, verstrichen 38 Minuten. „Es war vor der Pause ein ausgeglichenes Spiel“, fasste Kammerbergs Teammanager Gerhard Güntner den ersten Abschnitt zusammen.

Nach dem Seitenwechsel hatten dann auch die Manchinger ihren Pfostentreffer: Emre Erbas zog von der Strafraumgrenze ab, sein Linksschuss aus halblinker Position klatschte aber an den langen Innenpfosten (57.). In der 65. Minute machte es Johannes Dexl besser, indem er aus der Drehung ins lange Eck des Kammerberger Tores traf. „Das ging zu leicht. Das müssen wir besser verteidigen“, sagte Güntner.

In den Minuten danach hatte Manching Chancen durch Harry Weller und Fabian Burchard. Bei Burchards Abschluss reklamierten die Hausherren vehement, dass der Ball über der Linie gewesen sei. Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen, die Kammerberger blieben im Spiel – und kamen zurück: In der 83. Minute wurde Robin Streit per Steilpass in Szene gesetzt. Er umkurvte den SVM-Torhüter und schob zum 1:1 ein.

In der Schlussminute rettete Keeper Stefan Fängewisch mit drei Glanztaten binnen weniger Sekunden den Punkt: Er parierte zunächst im Eins-gegen-Eins gegen Josef Huber, klärte den Nachschuss von Harry Weller mit dem Fuß und kratzte nach der folgenden Flanke den Kopfball von Emre Erbas von der Linie. Nachdem Robin Streit die letzte Kammerberg-Chance vergeben hatte, war Schluss. „Unterm Strich ist ein Punkt zu wenig“, bilanzierte Güntner. „Manching wusste, um was es geht. Ich bin mir nicht sicher, ob es jedem Spieler von uns bewusst war.“