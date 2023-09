Ein Punkt wäre schon ein Erfolg: TSV Eching muss nach Manching

Co-Spielertrainer Philipp Beetz: „90 Prozent werden uns nicht reichen.“ © Verein

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Eching gastieren beim hochkarätig verstärkten SV Manching. Dabei stehen vor allem zwei Spieler des Gegners im Fokus.

Eching – Der TSV Eching geht am Freitag (19 Uhr) als klarer Außenseiter ins Auswärtsspiel beim SV Manching. Der Auftritt am vergangenen Wochenende gegen den TSV Gaimersheim macht nur dann Hoffnung, wenn die Zebras aus dieser Partie ihre Lehren gezogen haben. Ist das der Fall, ist eine Überraschung bei einem der Meisterschaftskandidaten der Bezirksliga Nord möglich.

Der SV Manching geht als Tabellenneunter in das Duell. Dies wäre beim Blick auf den hochkarätig verstärkten Kader eine große Enttäuschung, doch die Tabelle ist verzerrt. Der SVM hat bislang keineswegs enttäuscht. Die Saison startete zwar mit einer 1:2-Niederlage in Sulzemoos, doch dann folgten vier Matches mit zehn von zwölf möglichen Zählern. Allerdings hat Manching erst fünf Spiele absolviert. Gewinnen sie beide Nachholpartien, können sie bis auf drei Punkte an Primus FC Schwabing heranrücken.

Auf diese Spieler müssen die Echinger aufpassen

Am vergangenen Wochenende feierten die Manchinger einen 3:1-Erfolg bei Aufsteiger Waldeck-Obermenzing. Dort lag der SVM zurück, drehte die Partie aber noch vor der Halbzeit. Unter den Torschützen war Rainer Meisinger, einer der wichtigsten Akteure im Team von Trainer Serkan Demir. Auch Fabian Neumayer netzte ein. Der Stürmer gehört zum Kreis der Neuzugänge mit Regionalliga-Erfahrung. Er kickte wie auch Sebastian Graßl beim VfB Eichstätt. Graßl blieb zwar dieses Mal ohne Treffer, führt aber weiter mit sieben Torbeteiligungen in vier Einsätzen die teaminterne Scorerliste an.

„Natürlich werden wir den Fokus auf Manchinger Spieler richten, die voll im Saft stehen“, sagt Philipp Beetz, der Co-Spielertrainer der Echinger, und meint damit Akteure wie Graßl und Neumayer: „Die haben auf höchstem Amateurniveau gespielt. Sie heben das Team auf ein anderes Niveau.“ Die Zebras sehen sich allerdings nicht chancenlos. Beetz freut sich auf die Partie: „Das sind schöne Spiele, um sich weiterzuentwickeln.“

TSV will mit Leidenschaft dagegenhalten

Die Echinger haben in dieser Saison einen Sprung gemacht, doch gegen Gaimersheim (0:3) folgte ein Rückfall. Der Gegner hatte es bei seinen Toren zu leicht, auch spielerisch lief wenig zusammen. „Wir wollen wieder so auftreten wie in Aschheim. Dort hatten wir mehr Abschlusssituationen“, sagt Beetz. Punkte gab es zwar auch dort nicht, doch die Leistung stimmte. In Manching müssen die Zebras draufpacken: „90 Prozent werden uns nicht reichen. Wenn wir allerdings an die 100 Prozent herankommen und mit Leidenschaft gegen den Ball verteidigen, ist was drin.“

