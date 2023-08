Ein Remis, mit dem beide Teams leben können: Eching spielt 1:1 gegen Attaching

Schenkten sich keinen Zentimeter: (v. l.) Echings Manuel Joos geht hier energisch ins Duell mit den Attachingern Maximilian Tessner und Franz Gamperl. Nach 90 Minuten trennten sich beide Teams schiedlich-friedlich 1:1. © Lehmann

Bezirksliga-Aufsteiger TSV Eching hat gegen den BC Attaching den ersten Saisonzähler geholt. In der Schlussphase wäre aber für beide Teams mehr drin gewesen.

Eching/Attaching – In der Nachspielzeit nahm das Derby noch einmal Fahrt auf. Erst ließ der BC Attaching die Riesenchance auf den Sieg liegen, kurz darauf tauchte der TSV Eching aussichtsreich vor dem Kasten der Gäste auf. Ein Treffer sollte in dieser intensiven Bezirksliga-Partie jedoch nicht mehr fallen. Für den Aufsteiger aus Eching ist das 1:1 (1:1)-Remis der erste kleine Erfolg in dieser Saison – und die BCA-Fußballer konnten sich ebenfalls mit dem Zähler anfreunden.

Die Echinger Zebras hatten am Freitag bei der 3:4-Niederlage in Freising gezeigt, dass sie in der Bezirksliga mithalten können. Sie gingen zwar ohne Punkt in das zweite Derby innerhalb weniger Tage, dafür aber mit gesteigertem Selbstvertrauen. Während der TSV allerdings im Abschluss zu wenig zielgerichtet agierte und zu häufig noch einen Haken machte, zeigten die Attachinger, wie es geht. Die Gäste spielten in der 13. Minute schnörkellos nach vorne und kamen so zum Torabschluss. Die Kugel prallte zu Maximilian Tessner, der schnell schaltete und trocken aus zehn Metern einnetzte (13.).

BCA-Keeper Hans Gamperl hilft beim Ausgleich mit

Die Echinger ließen sich von dem Rückstand nicht schocken, im Spiel nach vorne fehlte aber weiterhin die letzte Konsequenz. Dafür half in der 33. Minute BCA-Keeper Hans Gamperl mit: Der führte einen Abschlag flach ins Zentrum aus und überrumpelte damit seine Mitspieler. Diesmal schalteten die Echinger blitzschnell um: Christopher Trautmann tauchte frei vor Gamperl auf, umkurvte den Keeper und schob ins leere Tor ein. Beim 1:1 blieb es zur Pause, weil Zebras-Verteidiger Florian Kappauf den Ball von Tessner von der Linie kratzte (45.) – und so die erneute Gästeführung verhinderte.

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich die beiden Teams – bis BCA-Innenverteidiger Mirnes Gurbeta nach einem Foul die Gelb-Rote Karte kassierte (66.). Nur fünf Minuten vorher war er wegen Meckerns verwarnt worden. Bereits am vergangenen Spieltag hatte mit Daniele Chezzi ein Innenverteidiger einen Platzverweis kassiert. Die Attachinger waren also wiederum einen Spieler weniger. Die Echinger hatten in Überzahl mehr von der Partie, für große Chancen reichte es allerdings nicht. Die Fernschüsse waren eine sichere Beute für Keeper Hans Gamperl.

Spannende Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten

In der 85. Minute forderten die Gastgeber einen Handelfmeter. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb jedoch stumm – so, wie in der ersten Halbzeit bei einer ähnlichen Situation auf der anderen Seite. Mit 1:1 ging es in die Nachspielzeit. Da erlaubte sich TSV-Routinier Jan Strehlow einen Fehler, der beinahe teuer geworden wäre: BCA-Stürmer Didier Nguelefack antizipierte den Querpass und spritzte dazwischen. Es entwickelte sich eine Zwei-gegen-Eins-Situation, die Nguelefack mit seinem Pass auf den mitgelaufenen Nico Franke perfekt auflöste. Allerdings rettete TSV-Keeper Alessandro Kestler mit dem Fuß gegen Franke und verhinderte den zweiten Gegentreffer. Wenig später kam der Echinger Florian Bittner im Attachinger Strafraum an den Ball. Der Ex-Freisinger verpasste aber den richtigen Moment zum Abschluss und wurde noch gestört. So blieb es beim 1:1-Unentschieden, mit dem beide Teams leben müssen und leben können.

Für die Echinger steht nach dem ersten Punktgewinn am Freitag das Derby in Kammerberg auf dem Plan. Der BCA ist am Sonntag gegen den FC Aschheim gefordert.

