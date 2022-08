Ein Schützenfest löst die Bremse

Bärenstarke Vorstellung: Felix Günzel und Co feierten ein Schützenfest. lehmann © LEHMANN

Landesliga: SE Freising spielt sich einen Rausch und schlägt den Bayernliga-Absteiger SV Pullach 8:2, ohne dass sich so ein Ergebnis angekündigt hätte.

Freising – Was für eine Partie! Vier Spiele lang waren die Fußballer des SE Freising bisher ohne Sieg geblieben, am Samstag zerlegten sie den SV Pullach beim 8:2-Auswärtssieg quasi in alle Einzelteile. „Der Zug hat keine Bremse“, zitierten der Club noch am gleichen Abend einen gängigen Schlager auf ihrer Instagram-Seite, und irgendwie hatten sie damit ja auch Recht. Kein Halten gab’s beim Auswärtsmatch in Pullach. „Wir haben das heute einfach gut gemacht“, resümierte Trainer Flo Bittner hinterher schon ein wenig stolz.

Der Aufgalopp in die Saison war für die neu formierte Freisinger Truppe bisher nicht leicht, viele Unwägbarkeiten pflasterten den Weg. Beim Bayernliga-Absteiger passte nun alles. Freising diktierte das Match von Beginn an, war das klar bessere Team und ließ sich dieses Mal auch von Rückschlägen nicht beirren.

Erst ein Paukenschlag

Freising lag bereits nach einer Minute vorne, der Coach selbst nickte eine butterweiche Flanke von Fredi Rist gefühlvoll ein (1.). In der Folge vergaben die Gäste beste Möglichkeiten, insbesondere Felix Günzel hatte das 2:0 auf dem Schlappen. Dafür trafen auf der anderen Seite die Pullacher, Dominic Bacher netzte mithilfe des Innenpfostens ein (16.). Doch davon ließ sich der SEF dieses Mal nicht beirren, bereits drei Minuten später stellte Günzel (19.) den alten Abstand wieder her. Und noch vor dem Seitentausch legte man nach. Dieses Mal war es Youngster Luka Brudtloff, der nach einer Flanke von Flo Schmuckermeier per Kopf erhöhte (41.).

Nach dem Wechsel kamen die Platzherren durch Philip Kienz zunächst auf 2:3 heran (50.), doch auch dieses Mal ließen sich die Eintracht-Mannen davon nicht aus der Ruhe bringen. Die Domstädter beherrschten weiter Ball und Gegner, und schossen in der Folge aus allen Rohren. Zunächst veredelte Felix Günzel eine feine Einzelleistung mit der 4:2-Vorentscheidung (57.), ehe die Partie vollends zum gelb-schwarzen Schützenfest wurde.

Dann ein Feuerwerk

Nach gut einer Stunde schob Spielertrainer Flo Bittner zunächst eine Hereingabe von Luka Brudtloff über die Linie (61.), ehe Brudtloff selbst Nutznieser eines Schmuckermeier-Zuspiels wurde (64.). Nachdem sich Pullach irgendwann sichtlich aufgegeben hatte, schossen erneut Bittner nach einer Rist-Vorlage (70.) und Marcos Hones (86.) den wohl höchsten SEF-Sieg der letzten Jahre heraus. „Wir dürfen das Ergebnis natürlich nicht überbewerten“, erklärte Trainer Flo Bittner. „Jedoch muss man gegen einen ehemaligen Bayernligisten auch erstmal acht Tore schießen.“ Gerade nach den ersten eher mauen SEF-Auftritten war der Sieg Balsam auf die Seele.